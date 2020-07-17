Минобороны РФ опубликовало видео внезапной проверки войск по указу Путина

Москва, 17 июля. Министерство обороны России опубликовало видео внезапной проверки войск, инициированной по приказу президента РФ Владимира Путина.

Ранее в пятницу стало известно, что по указу российского лидера была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС России обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».

«Основной целью внезапной проверки является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются угрозы террористического характера и степени подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года – стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», — говорится в сообщении военного ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что во время проверки будет проведено свыше 50 тактических учений. В них примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, а также 106 кораблей и судов.

В беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков назвал цель внезапной проверки российских войск по поручению Путина. Он отметил, что российская армия, которая остается гарантом безопасности государства, должна постоянно совершенствовать уровень боевой готовности.