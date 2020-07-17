سجل سجانون من "معيتيقة" فيديو جديدًا لشوغالي وسويفان

سلمت مؤسسة حماية القيم الوطنية لوكالة الأنباء الفيدرالية الفيديو الثاني لعلماء الاجتماع الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان ، الذين تم أسرهم في ليبيا ، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني وبدون تهمة في السجن الخاص "معيتيقة" لأكثر من عام. تم التعليق على الفيديو من قبل زميل من موظفي مؤسسة حماية القيم الوطنية ، ألكسندر بروكوفييف ، الذي أكد أن حكومة الوفاق الوطني الليبية فشلت في إجبار الروس على تجريم أنفسهم. وفقا لزميل الروس المحتجزين ، تحاول حكومة الوفاق الوطني تبرير نفسها وتلقي كذبة "حسن المعاملة والعناية" ، وتحاول تصوير كل شيء بطريقة تجعل قصة الاختطاف الغير قانوني والاعتقال الغير قانوني طالت كثيرا لأن وزارة الخارجية الروسية لم تصرف.

شوغالي: لا يوجد دعم رسمي كاف من موسكو

في خطابه ، ذكر مكسيم شوجالي أنهم في السجن لمدة عام وثلاثة أشهر ، وشكر كل من دعمهم طوال هذا الوقت.

بسبب وباء فيروس كورونا ، يؤجل مكتب المدعي العام باستمرار القرار بشأن مصير علماء الاجتماع ، حيث طلب شوغالي من موسكو الدعم القانوني والدبلوماسي وذكر الحاجة إلى تسريع المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم.

اكد شوغاي: "نفتقر حقًا إلى الدعم القانوني. ليس لدينا ما يكفي من الدعم الرسمي من روسيا. لمدة عام وثلاثة أشهر ، لم يكن لدينا ممثل واحد من القنصلية أو السفارة. على الرغم من أن كان هناك أشخاص من روسيا سجنوا في نفس المكان ، إلا أنهم تلقوا هذا الدعم. أعلم أن جميع الأشخاص من الدول الأخرى الموجودين هنا والذين حصلوا على دعم من القنصلية والسفارة ، تم حل مشكلتهم بسرعة كبيرة ''. - نحن الآن نتفاهم مع الشرطة. فهم يقدمون تنازلات لنا. لكنها لا تزال هذه دولة مختلفة وهذا سجن ,فهذه ظروف صعبة. وعقلية مختلفة. ومن الصعب جدا ان نعيش هنا. نحن نحصل على جميع الأدوية التي نحتاجها. يجب أن نقول ، نحصل على المساعدة قدر الإمكان. لكننا نطلب الكثير من حكومتنا لتسريع عملية التفاوض حتى نتمكن من العودة إلى الوطن ورؤية أحباببنا والأصدقاء. نأمل حقا في ان نعود سريعا ".

وأكد سويفان أنهم لم يروا مطلقا ممثلا عن القنصلية أو السفارة الروسية خلال فترة السجن.

"والحكومة الروسية بشكل عام ، نطلب من حكومتنا ، وزارة الخارجية ، أن يأتي إلينا شخص على الأقل. لأنهم يأتون للآخرين ، ولكن لم يأتي احد لنا". وأضاف عالم الاجتماع "هذا سيساعدنا كثيرًا في تسريع العملية وفي المحكمة وما إلى ذلك. أرجوك أيها القائد العام الرفيق ، سيدي الرئيس ، يرجى القيام بكل ما هو ممكن لتحريرنا. أعتقد أنه يمكن الإتفاق في كل الاحوال".

بروكوفييف: فشلت حكومة الوفاق الوطني في إرغام الروس على تجريم أنفسهم

أعلن بروكوفييف: "قد شاهدت هذا الفيديو. في الواقع ، من الصعب جدًا الآن العثور على الكلمات وجمع الأفكار ، لأنه لا يمكن أن لا نبالي ، تظهر المشقة على أصدقائي مكسيم وسامر. من الصعب النظر إلى ما حدث لهم بدون ألم. كم تغيروا ، كبر ماكسيم في السن واصبح هزيلًا. سامر يظهر في حالة إرهاق شديد. مظهرهم أكثر غير قابل للوصف كلمات مثل "حسن السلوك والتفاهم المتبادل مع الشرطة". هذا ما قد يبدو عليه سجناء معسكرات الاعتقال بعد غسلهم وتمشيطهم. من الواضح أنه بالطبع حاول ماكسيم وسامر التعافي قدرالإمكان بعد زيارتهما لتركيا ، ولكن حتى بضعة أسابيع لم تكن كافية لإخفاء المعاناه بإقامتهم في سجن معيتيقة ، حالتهم هزيلة بشدة".

أشار موظف في مؤسسة حماية القيم الوطنية إلى أن الروس المحتجزين لم يفقدوا حضورهم العقلي.

يقول بروكوفييف :"إنهم يسيطرون على أنفسهم بشكل مثالي. كلاهما بالتأكيد عظيمين. من الواضح أن هذا الفيديو ومشهد الطاولة هذا عرض خبيث. عرض له أهداف محددة. من الواضح أن ممثلي حكومة الوفاق الوطني فشلوا في كسر رفاقنا. ولم يكن من الممكن إجبارهم على تجريم أنفسهم في التهم الموجهة إليهم. فشلت حكومة الوفاق الوطني في تبرير تلك الأعمال الإجرامية ضد المواطنين الروس التي ارتكبوها. الآن ، بمساعدة من رجالنا ، يحاولون تبرير أنفسهم وقول الأكاذيب مثل "حسن السلوك والعناية" يحاولون تصوير كل شيء بطريقة تجعل قصة الاختطاف غير القانوني والاعتقال غير القانوني ، دامت طويلا لأن وزارة الخارجية الروسية كانت "غير متفاعلة".

وأضاف أن ممثلي وزارة الخارجية الروسية ناشدوا مرارًا وتكرارًا على جميع مستويات حكومة الوفاق الوطني الليبي مطالبين بعودة المواطنين الروس.

"كان هذا خلال القمة الروسية الإفريقية وخلال اجتماع بيناير في موسكو. آخر مرة كانت في بداية يونيو من هذا العام. كانت هناك عدة مرات أخرى. في كل مرة كانوا يواجهون حقيقة أنه لم يتم قبول القنصل لزيارة رفاقنا في "معيتيقة". لم يتم السماح لقنصليتنا من تونس بالوصول إلى مواطنينا ، يشير بروكوفييف :على حد علمي ، ينوي القائم بالأعمال لدينا (القائم بأعمال روسيا في ليبيا) جامشيد بولتاييف زيارة رفاقنا في معيتيقة في أول فرصة ستتاح له ، إذا كانت سلطات حكومة الوفاق الوطني جاهزة بالفعل لتقديمها. آمل أن حقيقة ظهور مثل هذا الفيديو تقول أن الوضع قد بدأ بالتحسن. هذه من إشارة إلى أن هناك بعض التحرك نحو ايجاد حل".

وأشار عالم الاجتماع بمؤسسة حماية القيم الوطنية إلى أن أول شخص لديه توكيل للنشاط الدبلوماسي ،هو محمد التريكي ، وتم اختطافه أيضًا وإلقاءه في سجن معيتيقة.