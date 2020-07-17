Украинская журналистка объяснила, как Киев официально отрекся от Донбасса

Киев, 17 июля. Отказ Киева проводить в Донбассе местные выборы означает, что власти страны официально признают эти территории иностранными, заявила киевская журналистка Ирина Гаврилова.

Гаврилова сравнила ситуации с выборами и русским языком. Президент Украины Владимир Зеленский называет население Донецкой и Луганской областей «нашими людьми», но при этом лишает их прав, которые положены населением Черкасс и Полтавы.

«То есть они имеют право выбирать местную власть, а жителей Донецка или Луганска почему-то лишают избирательного права, это грубое нарушение конституции. Это фактически делает их людьми второго сорта, жителями какой-то обсервации или гетто», — заявила журналистка в эфире телеканала «112 Украина».

Она напомнила, что бывший президент Украины Петр Порошенко уже признавал, что Донбасс – это не часть Украины, а часть русского мира. Гаврилова задалась вопросом, кого же на самом деле стоит называть сепаратистом. Кроме того, она напомнила и о том, что именно Киев отказался от Крыма, пишет «ПолитНавигатор».

«Это потому, что все понимали, что несколько миллионов жителей Крыма никогда не поддержат власть майдана, точно также и сейчас все понимают, что миллионы жителей Донбасса не проголосуют за инициативы команды Зеленского: за распродажу страны и политику Порошенко, которую ведет новый президент», — объяснила она.

По словам Гавриловой, отторгнуть Донбасс и назвать его русским миром – это чистой воды сепаратизм и госизмена. Журналистка призвала осудить Порошенко за сепаратизм.

Ранее депутат Верховной рады, бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин рассказал, как вернуть Донбасс в состав Украины.