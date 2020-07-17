Сатановский назвал два сценария решения конфликта Армении и Азербайджана

Москва, 17 июля. Политолог и востоковед Евгений Сатановский считает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном можно решить двумя различными сценариями, но ход вооруженного противостояния в регионе может определить лишь Россия.

12 июля на северном участке армяно-азербайджанской границы произошло вооруженное столкновение военнослужащих Армении и Азербайджана. В Баку заявили, что армянские Вооруженные силы предприняли попытку артиллерийского удара. В Ереване же объяснили, что эскалация произошла из-за провокационных действий азербайджанской стороны.

Сатановский, комментируя данную ситуацию, заявил, что решение военного конфликта может быть организовано по двум сценариям. В первом случае противостояние между странами будет протекать без вмешательства Российской Федерации. Политолог уверен, что если Москва не выступит в роли миротворца, то могут вмешаться другие заинтересованные страны, которые попытаются вынести выгоду из подобной ситуации. Такое решение России может грозить потерей влияния в этом регионе, в других странах бывшего СССР, а также на международной арене.

«Единственным плюсом в такой ситуации для Москвы станут сэкономленные силы и средства», – подчеркнул политолог.

Второй вариант подразумевает прямое вмешательство России в данный конфликт и полноценную миротворческую миссию с дипломатическими консультациями. Москве необходимо будет проработать четкую дорожную карту мирного урегулирования и доказать Еревану и Баку, что полноценный военный конфликт не принесет им ничего хорошего.

«Опять все обидятся, но если будут понимать, что с ними не шутят, охолонут. Причем только в этом случае», – цитирует политолога «Царьград».

Ранее Сатановский назвал страны, с помощью которых Запад будет вести войну против России. Он заметил, что проводится подготовка сразу нескольких плацдармов, с которых будет организован полноценный военный конфликт.