Валерий Меладзе рассказал о своей идеальной женщине

Москва, 17 июля. Идеальная женщина, которую ты хочешь видеть рядом с собой, непременно должна быть созвучна твоему мироощущению, заявил певец и композитор Валерий Меладзе.

В интервью Пятому каналу заслуженный артист РФ рассказал, как должна выглядеть идеальная женщина.

«Это достаточно откровенно, конечно… Во-первых, она мудрая все-таки женщина, терпеливая. Ну, понятно, красивая. И при этом она должна все-таки гореть, она должна уметь радоваться жизни. Вообще любой человек должен уметь радоваться жизни. К сожалению, немногие умеют. А женщина, которую хочешь видеть рядом с собой, непременно должна во многом, наверное, быть созвучна твоему мироощущению. И ее мироощущение должно быть созвучно твоему», — рассказал музыкант.

По его словам, он не может жить без планов и мечтаний, и любимая женщина также должна разделять эти мечты.

Говоря о качествах, которые ценны в людях, Меладзе в первую очередь выделил доброту. На втором месте идет порядочность, а после — умение что-то придумывать и не сдаваться в сложных ситуациях.

Меладзе состоит в паре с Альбиной Джанабаевой — они расписались в 2014 году после того, как певец развелся с первой женой. Супруги воспитывают двоих детей. Его брат, продюсер Константин Меладзе на данный момент женат на другой экс-солистке «ВИА Гры» — Вере Брежневой.

Ранее Меладзе отметил, что не считает случайным тот факт, что он и его брат женаты на бывших солистках группы «ВИА Гра». По мнению артиста, эти романтические отношения являются интересным поворотом судьбы. Меладзе подчеркнул, что в этом есть «что-то фатальное».