Фарион призвала украинцев бороться с русскоязычными «очень жесткими методами»

Львов, 17 июля. С русскоязычными людьми на Украине нужно бороться самыми жесткими наступательными методами, иначе у украинцев есть риск остаться «нацией-терпилой». Об этом заявила известная своими националистическими взглядами экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Бывший парламентарий стала гостьей ток-шоу «Говорит великий Львов». В студии она сообщила, что 31 июля во Львове над ней состоится суд, связанный с ее агрессией в адрес русскоязычных.

«То есть меня обвиняют в том, что я якобы обидела русскоязычных. Ничего удивительного. В 2003 году моя студентка нарисовала фантастический плакат: «Не знаешь? Не понимаешь? Не уважаешь?» — и стрелка в сторону России (в уходящий поезд. — Прим. ФАН). Против меня тогда возбудили уголовное дело, но производство не открыли. А теперь Шевченковский суд во Львове открыл производство», — пожаловалась участница программы.

Она отметила, что спустя годы автор того плаката стала известным в городе архитектором.

«Что если бы мы тогда, в 2003 году, в этот поезд загрузили всех украинофобов, у нас бы с вами сегодня не было угрозы для независимости», — сказала экс-депутат.

Фарион заявила, что на Украине не может быть русскоязычного населения, поскольку такое юридическое определение отсутствует, и возмутилась тем, что «какой-то украинофоб из Макеевки» сегодня подает на нее заявление в суд, поскольку не хочет терпеть ее настойчивых напоминаний об этом.

«Если бы мы умели с ними бороться жесткими наступательными методами, мы бы не были нацией-терпилой и нацией, которая все время обиженно говорит, как же тяжко ей жить. Бороться надо! И сказал это Тарас Шевченко, и повторил это Клинтон на Софиевской площади: «Боритесь и поборите». И бороться надо очень жесткими методами», — подытожила она.

Фарион убеждена, что украинцы должны использовать исключительно национальный язык. Она не приемлет русскую речь и регулярно критикует соотечественников, которые к ней прибегают.

Верховная рада приняла закон об образовании, который запрещает преподавание на любом другом языке, кроме украинского. Затем одобрила закон о государственном языке, который получил неофициальное название «Закон о тотальной украинизации». Он обязывает использовать украинский практически повсеместно — в школах, больницах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, парикмахерских и других общественных местах.