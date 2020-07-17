Осташко призвал поддержать ветеранов, потребовавших увольнения Собчак с Первого канала

Собчак не должна получать зарплату, формируемую за счет налогоплательщиков, считает политолог Руслан Осташко.

Ранее организация «Ветераны России» потребовала от руководства Первого канала уволить телеведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» российской молодежи. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте организации.

По словам председателя движения Ильдара Резяпова, членам организации не нравится политическая позиция скандальной телеведущей, в том числе ее возмущение арестом советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене. Они уверены, что Собчак пыталась «оказать давление на следственные органы, набирая очки». Кроме того, она «несостоятельна как общественно-политический деятель и журналист».

«Ветераны России» обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву с требованием «прекратить деятельность Ксении Собчак в качестве ведущей на федеральном канале». Комментируя новость, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что согласен с ветеранами и призвал россиян поддержать их инициативу.

«Тот факт, что Собчак является телеведущей государственного телеканала, который финансируется на наши с вами налоги — это нехорошо. Таких людей не должно быть в эфире тех каналов, на которые уходят деньги налогоплательщиков. Наверное, никто из нас не будет против, если она будет искать себе на рынке новое место работы, возможно, в каких-нибудь коммерческих телекомпаниях. Работа в государственной компании накладывает определенные обязательства как на руководство телеканала, так и на тех журналистов, которые там трудятся. Но как мы прекрасно знаем, многие наши либеральные мыслители только считают себя талантливыми, а на деле являются пустышками», — говорит эксперт.

По мнению политического аналитика, творческой, либеральной интеллигенции всегда было сложно искать себе места в различных коммерческих структурах и поэтому она очень часто обращается к государственному финансированию.

«Но я, например, не очень согласен с тем, чтобы на мои налоги, на мои деньги финансировали проекты Серебренникова, чтобы на мои деньги работали такие люди, как Ксения Собчак и некоторые другие журналисты, считающие себя яркими мыслителями либерального труда. Можно сказать: «Ну иди работай на «Дождь». Но Собчак же там мало денег платят, и ей там неинтересно, у нее же требования завышенные. У нас половина представителей либеральной общественности считает себя мегаталантливыми и полагает, что имеет право на свободу слова. Но стоит столкнуться с суровой реальностью, так они бегут к государству и просят денег. Поэтому я поддерживаю запрос «Ветеранов России» и призываю всех его поддержать, — заключил Осташко.

Напомним, с февраля 2020 года в эфире Первого канала выходит шоу с Ксенией Собчак «Док-Ток». Помимо нее в проекте участвует Александр Гордон. Выходу шоу в эфир предшествовал анонс, в котором Собчак подшучивала над ведущим «России-1» Андреем Малаховым, в прошлом сотрудником Первого канала.