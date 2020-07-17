Журналист Бабицкий спрогнозировал жесткий ответ РФ на отказ Киева от Минских соглашений

Москва, 17 июля. Российский журналист Андрей Бабицкий высказался о решении Верховной рады Украины не проводить местные выборы в Донбассе.

В своей статье, опубликованной на сайте информационного издания «Украина.ру», Бабицкий заметил, что украинский парламент мог пойти на подобный шаг из-за заявления главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Он отметил, что Москва не оставит без ответа данное решение Киева и уже рассматривает несколько вариантов жесткой реакции.

Ранее сообщалось, что глава администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал слова украинского вице-премьера Алексея Резника о возможном выходе Украины из Минских соглашений. Он призвал Киев отказаться от подобной инициативы и вернуться к выполнению договоренностей, который были согласованы ранее.

Бабицкий заметил, что Киев ответил на ультиматум Козака иным образом – Украина де-факто вышла из Минских соглашений, приняв новый документ о проведении местных выборов. Верховная рада решила не организовывать избирательный процесс в Донбассе, что, в свою очередь, нарушает пункты документа, принятого на саммите «нормандской четверки».

«По сути дела речь идет о постановлении, где открытым текстом говорится, что Минские соглашения Украина выполнять не собирается и видела их, что называется, в гробу», – отметил Бабицкий.

Журналист также обратил внимание, что Россия пока не отреагировала на подобное решение Киева. Москва, по мнению Бабицкого, взяла паузу, но лишь для того, чтобы подготовить жесткий ответ на подобную провокацию Украины. Вероятнее всего, на украинское «самоуправство» скоро отреагируют в Париже и Берлине.

«Есть вероятность того, что Париж и Берлин придут в бешенство от такого самоуправства украинского парламента и в жесткой форме потребуют от Зеленского изменить ход событий. Ему придется выкинуть белый флаг, поскольку Украина критически зависима от помощи и кредитов Евросоюза и европейских государств», – резюмировал журналист.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев объяснил «демонстративный отказ» Киева от выполнения Минский соглашений. Он отметил, что подобный шаг украинских властей проводится «в русле политики США».