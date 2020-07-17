Малышева рассказала о «парализованных страхом» США

Нью-Йорк, 17 июля. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что в США из-за пандемии коронавируса все «парализовано страхом».

По словам врача, в Америке закрыто «тотально все», люди стараются соблюдать масочный режим, а передачи на русскоязычных радио посвящены в основном COVID-19.

В своем Instagram-аккаунте она описала, в частности, обстановку в Нью-Йорке — важном финансовом, политическом, экономическом и культурном центре Америки.

«Не работает ничего. Если открыли какие-то магазины, то ты входишь туда один. Записывают фамилию, email», — поделилась Малышева.

Доктор призналась, что не понимает, почему в США сложилась такая ситуация. Ведь страну привыкли считать оплотом научного подхода.

«А здесь властвуют страхи», — подчеркнула она.

США удерживают лидирующее место в мире по числу выявленных случаев коронавируса — свыше 3,7 миллиона. Кроме того, страна охвачена массовыми беспорядками, которые вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицией.

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в интервью Федеральному агентству новостей спрогнозировал перенос выборов президента США из-за «коронакризиса». С момента его начала работу потеряли 22 миллиона американцев.