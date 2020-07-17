Врачи рассказали, кому противопоказана новая вакцина от коронавируса

Москва, 17 июля. Вакцина от коронавируса не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам врача, любая вакцина может спровоцировать обострение хронических болезней, поэтому перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Эксперт также отметил, что с появлением вакцины на мировом рынке не будет конкуренции. Врач объяснил, что на рынок выйдут сразу несколько вакцин примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания не сможет обеспечить всех людей вакциной.

«Сколько нас живет на земном шаре? Семь с половиной миллиардов. Небольшая часть переболеет в тяжелой форме, у них возникнет иммунитет. А те, которые в легкой форме переболеют или просто будут заражены, те не будут защищены», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал о самочувствии после вакцины против коронавируса. По его словам, ни он, ни его коллеги не ощутили каких-либо побочных эффектов. Гинцбург и другие сотрудники центра были привиты в целях предосторожности, это использование вакцины нельзя считать испытаниями. Непосредственно клинические испытания вакцины на добровольцах стартовали 18 июня в Сеченовском университете, а также в госпитале имени Бурденко Минобороны России. Первую группу участников испытаний выписали 15 июля.