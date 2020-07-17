Агутин признался в измене Варум

Москва, 17 июля. Певец Леонид Агутин признался, что несколько лет назад его брак с исполнительницей Анжеликой Варум оказался на грани развода, а все из-за измены с его стороны.

«Несчастный случай», как называет эту историю Агутин, произошел в 2011 году в Юрмале. Артист вместе с коллегами отмечал окончание «Новой волны», пока его супруга отдыхала в гостиничном номере. А наутро в прессе появились фотографии, на которых Агутин целовал незнакомую девушку.

Примечательно, что из-за злоупотребления алкоголем исполнитель даже не смог вспомнить этот роковой эпизод. Варум отреагировала мгновенно: собрала вещи, уехала к маме и перестала отвечать на звонки.

Супругам впоследствии пришлось встретиться на концерте и вместе выступать. Однако за сценой они не общались. Варум была слишком обижена, а Агутин мучился чувством вины.

Спасло брак решение Варум. После очередного выступления она пришла в номер к мужу, поняв, что сам он поговорить о случившемся не осмелится.

«Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — вспомнил Агутин.

Агутин и Варум считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе с 1997 года. А свадьбу сыграли 18 июля 2000 года в Венеции.

Ранее певец и композитор Владимир Пресняков объяснил, почему долгое время не хотел жениться на своей избраннице, певице Наталье Подольской. По словам музыканта, до встречи со священником он не верил в брак.