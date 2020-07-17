Экс-глава Совбеза ДНР заявил, что Запад не в силах приписать РФ вину за сбитый Boeing-777

Донецк, 17 июля. Экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский высказался о судебном процессе, который проходит в Гааге по делу о крушении малайзийского пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17.

Ходаковский в интервью изданию «Украина.ру» раскритиковал промежуточные итоги расследования Совместной следственной группы (ССГ), а также заметил, что следствие намеренно затягивает судебный процесс, пытаясь без каких-либо доказательств и фактов притянуть необходимую им версию, согласно которой Boeing якобы был сбит «Буком». Однако подобные попытки до сих пор не принесли какого-либо результата, а Запад не в силах приписать России вину за трагедию MH17.

Однако следствие, по словам Ходаковского, и дальше продолжит максимально долго затягивать судебный процесс — прошло шесть лет, а «воз и ныне там». Прежде всего, подобную ситуацию можно связать с политическими интересами некоторых стран, которым выгодно обвинять Россию во всех смертных грехах и оказывать на нее экономические и дипломатического давление. Подобная стратегия являлась лейтмотивом западной пропаганды еще шесть лет назад — ситуация не изменилась до сих пор. Против России ведется масштабная информационная война, с помощью которой достигаются те или иные политические и экономические планы Запада.

Кроме того, экс-глава Совета безопасности ДНР обратил внимание, что следствие до сих пор не предоставило информацию, которая была зафиксирована бортовыми самописцами Boeing-777 рейса MH17. ССГ попросту скрывает важные доказательства, которые могут пролить свет на истинные причины крушения пассажирского самолета.

«Об этом можно говорить только после того, как будут опубликованы данные черных ящиков. Этого же не произошло до сих пор. Даже этого! Поэтому можно согласиться с мнением политологов, которые считают, что это «расследование» необходимо Западу, чтобы постоянно давить даже не на Россию хотя и это тоже есть, но на общественное мнение своих собственных стран», — резюмировал Ходаковский.

Напомним, что малайзийский пассажирский самолет MH17, на борту которого находились 298 человек, потерпел крушение в небе над Донбассом в 2014 году. По основной версии ССГ, лайнер якобы был сбит ракетой ЗРК «БУК». Однако следствие до сих пор не может предоставить каких-либо доказательств, подтверждающих данную версию.

Ранее доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин заявил, что у следствия отсутствуют явные улики, которые позволили бы установить точную причину крушения самолета MH17.