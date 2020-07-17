Нидерланды проводят расследование против Украины по делу о крушении MH17

Амстердам, 17 июля. Следователи из Нидерландов проводят расследование в отношении Украины по делу о крушении Boeing-737 в небе над Донбассом. Об этом сообщили в МИД Нидерландов.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.