Киев, 17 июля. Донбасс якобы готов вернуться в состав Украины, если Киев признает реакцию Донецка и Луганска 2014-го года как справедливый ответ на госпереворот в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады, бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Вместе с тем он дал понять, что подобное признание справедливости действий жителей Донбасса вряд ли будет принято в Киеве или Вашингтоне, поскольку и украинские, и американские власти обогащаются на военном конфликте на юго-востоке Украины.

«Проблема в том, что украинская власть работает не на украинское государство, не на украинский народ, а на иностранных аферистов. <…> Рассказы о «страшных русских», которые сейчас нападут, преследуют одну цель: создать предпосылки и поводы для того, чтобы попросить для себя еще больше денег. Для того, чтобы эти деньги завезти на Украину, через черные схемы вывезти их в офшоры и там разворовать», — объяснил депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Парламентарий напомнил, что президент Украины в свое время говорил, что прекратить огонь на юго-востоке страны очень просто. При этом он отметил, что глава государства был прав.

По словам бывшего замгенпрокурора, заставить Минские соглашения работать несложно, для этого действующей украинской власти нужно «дать правовую оценку» действиям Донецка и Луганска шестилетней давности и поведению руководства страны того времени.

«И тогда получим ответ на вопрос «А что же такое ДНР и ЛНР?»: это сепаратистское образование, созданное с целью оторвать у Украины кусок территории и создать новое государство, или это отчаянная попытка дончан и луганчан защититься от антиконституционного государственного переворота в Киеве? Это сепаратистское правление или это самооборона против государственных преступников, захвативших власть в Киеве?» — высказался соратник Медведчука.

Он заключил, что власть действующего украинского лидера, парламент и комитет по интеграции Донбасса должны собраться и изучить вопрос функционирования и создания ДНР и ЛНР.

«После установлений причин конфликта в Донбассе и этих квази-государственных образований эти причины необходимо устранить. И как только будут установлены причины, Донбасс вернется в состав Украины», — резюмировал Кузьмин.

На Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Она началась после того, как Киев развернул военную капанию против заявивших о независимости вследствие госпереворота в стране ДНР и ЛНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на нескольких площадках, включая минские встречи контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако достичь согласия сторонам не удается.