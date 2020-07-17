Журналисты рассказали, для чего России нужны хорошие новости

В непростое время, когда мир борется с пандемией COVID-19 и ее последствиями, людям как никогда нужен позитив, и журналисты помогают обществу в этом. К такому выводу пришли победители большого конкурса «Хорошие новости России». О том, для чего нашей стране нужны позитивные материалы СМИ, призеры рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в Санкт-Петербурге на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Победительница в номинации «Общество и социальные проекты» Анна Дарган рассказала, что участвует в конкурсе ФАН не в первый раз.

«Я часто пишу как раз о добрых и хороших проектах, и мне посчастливилось трижды попасть в шорт-лист ваших конкурсов: дважды — в оперативном конкурсе и один раз — в большом. Мой материал посвящен социальному проекту о поэзии, любви и людях с инвалидностью. Это очень необычно, потому что, как правило, о таких людях говорят немного по-другому. Этот проект стоит того, чтобы люди знали о нем больше. К сожалению, сейчас не так много хороших новостей. Как правило, больше пишут о негативных событиях, и у людей часто возникает ощущение, что мир состоит только из негатива. А такие конкурсы, как «Хорошие новости России», очень важны, потому что позволяют взглянуть на мир немного по-другому», — сказала Анна Дарган.

Обладательница первого места в номинации «Спорт» Айгуль Сабирова отметила, что хорошие новости в первую очередь доставляют удовольствие самим журналистам.

«В моей газете «Час Пик», в Верхней Пышме, повестка в основном состоит из проблемных статей. А нечастые хорошие новости — это мед на наши сердца. Статья, которая участвовала в конкурсе, — об удивительном мальчике Андрее Киселеве. Ему восемь лет. Он играючи ставит рекорды мира. В мае он установил новый мировой рекорд по отжиманию от пола в своей возрастной категории. Его результат — 3997 отжиманий за час. У мальчика большое спортивное будущее, и я рада, что он стал героем моей статьи. Спасибо организаторам, что они оценили эту тему, и всем, кто голосовал за мой материал», — сказала Айгуль Сабирова.

Лидер конкурса в номинации «Наука и инновации» Артур Шамсутдинов согласен, что гораздо чаще работать приходится именно с негативными событиями. Хорошие новости могут затеряться в этом потоке, а потому говорить о них — важно.

«Мне кажется, такие конкурсы, как «Хорошие новости России», нужны, чтобы журналисты не расслаблялись. Любой материал в нашей работе, как я понял, очень важен, к любому нужно подходить ответственно. И хорошие новости обязательно должны быть», — сказал Артур Шамсутдинов.

Напомним, большой конкурс «Хорошие новости России» Федеральное агентство новостей провело уже в третий раз. Его цель — поддержка журналистов и блогеров из регионов РФ, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о нашей стране.

Принимать заявки на конкурс мы начали 3 февраля. К участию в конкурсе допускали материалы, которые вышли в эфир или были опубликованы с 1 января по 14 июня.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Конкурсное жюри также выбирает обладателей спецприза.