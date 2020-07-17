Киев, 17 июля. США развернули на Украине сеть секретных лабораторий, которые занимаются испытанием отравляющих веществ. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Парламентарий забил тревогу и на этой неделе после его обращения Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного функционирования в стране американских бактериологических лабораторий.

Кузьмин в эфире украинского телевидения напомнил, что бактериологическое оружие запрещено международными конвенциями. Поэтому аферисты и мошенники придумали схемы обхода. Например, создают лаборатории в странах третьего мира, где нет жесткого общественного и государственного контроля. Одним из таких государств Кузьмин назвал Украину.

Депутат считает, что именно в этих целях в свое время пост и. о. главы Минздрава Украины занял не кто иной, как гражданка США Ульяна Супрун.

«Лаборатории сегодня работают на Пентагон и американскую разведку, проводя неизвестные нам на сегодняшний день эксперименты над людьми, исследования боевых отравляющих веществ, боевых вирусов», – заявил Кузьмин.

Парламентарий предупредил, что работа таких лабораторий чревата тяжелыми последствиями для Украины. По его словам, в районе их дислокации уже выявляли вспышки чумы и оспы, но эти факты замалчивались и изучались лишь американскими военными.

Американские лаборатории на Украине, а также в Грузии давно вызывают опасения у экспертов. Так, в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Игорь Никулин не исключил, что эти страны за счет биологических экспериментов США могут стать центром новой эпидемии. Известно о восьми лабораториях на территории Украины, где хранятся особо опасные патогены, которые могут быть использованы для создания биологического оружия.