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Депутат Рады заявил, что США испытывают на Украине отравляющие вирусы

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Депутат Рады заявил, что США испытывают на Украине отравляющие вирусы

Киев, 17 июля. США развернули на Украине сеть секретных лабораторий, которые занимаются испытанием отравляющих веществ. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Парламентарий забил тревогу и на этой неделе после его обращения Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного функционирования в стране американских бактериологических лабораторий.

Кузьмин в эфире украинского телевидения напомнил, что бактериологическое оружие запрещено международными конвенциями. Поэтому аферисты и мошенники придумали схемы обхода. Например, создают лаборатории в странах третьего мира, где нет жесткого общественного и государственного контроля. Одним из таких государств Кузьмин назвал Украину.

Депутат Рады заявил, что США испытывают на Украине отравляющие вирусы

Депутат считает, что именно в этих целях в свое время пост и. о. главы Минздрава Украины занял не кто иной, как гражданка США Ульяна Супрун.

«Лаборатории сегодня работают на Пентагон и американскую разведку, проводя неизвестные нам на сегодняшний день эксперименты над людьми, исследования боевых отравляющих веществ, боевых вирусов», – заявил Кузьмин.

Парламентарий предупредил, что работа таких лабораторий чревата тяжелыми последствиями для Украины. По его словам, в районе их дислокации уже выявляли вспышки чумы и оспы, но эти факты замалчивались и изучались лишь американскими военными.

Американские лаборатории на Украине, а также в Грузии давно вызывают опасения у экспертов. Так, в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Игорь Никулин не исключил, что эти страны за счет биологических экспериментов США могут стать центром новой эпидемии. Известно о восьми лабораториях на территории Украины, где хранятся особо опасные патогены, которые могут быть использованы для создания биологического оружия.

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Источник: Телеканал NewsOne
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