Маска для лица с крахмалом. Как сделать дома?

Крахмал — общедоступный продукт, который успешно применяется не только в кулинарии, но и в косметологии. Многие средства известных брендов содержат в своем составе этот ингредиент. Приготовить маску для лица из крахмала в домашних условиях проще простого.

С возрастом наша кожа теряет упругость и женщинам приходится тратить все больше времени и средств, чтобы сохранить природную красоту. Инъекции ботокса успешно справляются со своей задачей, но доступны не всем. Мало кто знает, что бороться с возрастными изменениями кожи помогает самый обычный картофельный или кукурузный крахмал.

Полезные свойства крахмала

В состав крахмала входит множество полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья кожи лица. Вот лишь некоторые из них:

витамин С отвечает за молодость;

витамин РР влияет на скорость обменных реакций;

холин снижает секрецию подкожного сала и ускоряет регенерацию;

железо способствует насыщению клеток кислородом;

калий препятствует испарению влаги;

углеводы восполняют запасы энергии и выводят токсины.

Таким образом, косметические продукты на основе крахмала способны на настоящие чудеса:

кожа становится более увлажненной и упругой;

контуры лица и шеи подтягиваются;

мелкие морщинки разглаживаются;

второй подбородок становится менее заметен.

Какой вид крахмала выбрать

Рисовый

Обладает очень нежной консистенцией, легко смешивается с другими компонентами и способствует рассасыванию синяков. Средства на его основе имеют воздушную, тающую структуру.

Пшеничный

Не часто встречается на полках супермаркетов и не подходит для косметических целей из-за того, что излишне впитывает влагу и пересушивает кожу.

Кукурузный и картофельный

Идеально подходит для любых видов масок, стоит недорого и продается абсолютно везде.

Кому показано

Крахмал — средство универсальное и подходит для всех типов кожи. Круг проблем, от которых можно избавиться с его помощью, достаточно широк:

акне;

сухость, шелушение;

зуд;

преждевременное старение;

мелкие морщинки;

дряблость;

нечеткий овал лица;

расширенные поры;

жирный блеск.

Крахмальные маски практически не имеют противопоказаний. От их применения стоит временно воздержаться лишь в некоторых случаях:

подтвержденная индивидуальная непереносимость;

герпес в период острого течения;

активные высыпания воспалительного характера;

наличие выраженных кожных повреждений.

Общие правила

Для достижения наилучшего результата при использовании любых видов масок из крахмала следует придерживаться следующих принципов:

Перед первым применением рекомендуется провести тест на аллергические реакции. Для этого нужно нанести маску на небольшой участок кожи и посмотреть, как она отреагирует. Лицо обязательно хорошо очистить и желательно распарить над отваром ромашки или календулы. Маску советуют наносить не только на лицо, но и на зону шеи и декольте. Время действия — 15-40 минут. Средство смывается теплой водой с последующим нанесением увлажняющего крема.

Рецепты масок для лица с крахмалом

Вариантов приготовления чудодейственных масок множество. Предлагаем на выбор несколько самых простых и доступных.

1. Берем по одной столовой ложке крахмала и жидкого меда (предварительно растопить на водяной бане и остудить до комнатной температуры), все тщательно перемешиваем и оставляем на лице на 25 минут.

2. Второй вариант называют альтернативой ботоксу. 20 г картофельного крахмала растворяем в стакане воды, варим смесь до состояния клейстера и остужаем. В отдельной емкости смешиваем 20 г жирной сметаны и 100 мл морковного сока, после чего соединяем все ингредиенты. Держим 15 минут.

3. Мы уже рассказывали о том, как приготовить маску из овсянки в домашних условиях. Сочетание полезных компонентов даст двойной эффект — глубокого увлажнения и лифтинга. Итак, одну столовую ложку крахмала смешиваем со стаканом воды и даем массе набухнуть. Добавляем еще 100 мл воды и ставим на плиту. Варим до загустения. В охлажденную смесь вливаем пять ложек морковного фреша, всыпаем ложку овсянки и вводим взбитый белок. Чудодейственное средство готово!

Домашние маски для лица доказали свою эффективность и пользуются популярностью у многих женщин. Главное — не лениться и регулярно заботиться о себе.