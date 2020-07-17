Маска для лица с крахмалом. Как сделать дома?

Крахмал — общедоступный продукт, который успешно применяется не только в кулинарии, но и в косметологии. Многие средства известных брендов содержат в своем составе этот ингредиент. Приготовить маску для лица из крахмала в домашних условиях проще простого.
С возрастом наша кожа теряет упругость и женщинам приходится тратить все больше времени и средств, чтобы сохранить природную красоту. Инъекции ботокса успешно справляются со своей задачей, но доступны не всем. Мало кто знает, что бороться с возрастными изменениями кожи помогает самый обычный картофельный или кукурузный крахмал.
Полезные свойства крахмала
В состав крахмала входит множество полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья кожи лица. Вот лишь некоторые из них:
- витамин С отвечает за молодость;
- витамин РР влияет на скорость обменных реакций;
- холин снижает секрецию подкожного сала и ускоряет регенерацию;
- железо способствует насыщению клеток кислородом;
- калий препятствует испарению влаги;
- углеводы восполняют запасы энергии и выводят токсины.
Таким образом, косметические продукты на основе крахмала способны на настоящие чудеса:
- кожа становится более увлажненной и упругой;
- контуры лица и шеи подтягиваются;
- мелкие морщинки разглаживаются;
- второй подбородок становится менее заметен.
Какой вид крахмала выбрать
Рисовый
Обладает очень нежной консистенцией, легко смешивается с другими компонентами и способствует рассасыванию синяков. Средства на его основе имеют воздушную, тающую структуру.
Пшеничный
Не часто встречается на полках супермаркетов и не подходит для косметических целей из-за того, что излишне впитывает влагу и пересушивает кожу.
Кукурузный и картофельный
Идеально подходит для любых видов масок, стоит недорого и продается абсолютно везде.
Кому показано
Крахмал — средство универсальное и подходит для всех типов кожи. Круг проблем, от которых можно избавиться с его помощью, достаточно широк:
- акне;
- сухость, шелушение;
- зуд;
- преждевременное старение;
- мелкие морщинки;
- дряблость;
- нечеткий овал лица;
- расширенные поры;
- жирный блеск.
Крахмальные маски практически не имеют противопоказаний. От их применения стоит временно воздержаться лишь в некоторых случаях:
- подтвержденная индивидуальная непереносимость;
- герпес в период острого течения;
- активные высыпания воспалительного характера;
- наличие выраженных кожных повреждений.
Общие правила
Для достижения наилучшего результата при использовании любых видов масок из крахмала следует придерживаться следующих принципов:
- Перед первым применением рекомендуется провести тест на аллергические реакции. Для этого нужно нанести маску на небольшой участок кожи и посмотреть, как она отреагирует.
- Лицо обязательно хорошо очистить и желательно распарить над отваром ромашки или календулы.
- Маску советуют наносить не только на лицо, но и на зону шеи и декольте.
- Время действия — 15-40 минут.
- Средство смывается теплой водой с последующим нанесением увлажняющего крема.
Рецепты масок для лица с крахмалом
Вариантов приготовления чудодейственных масок множество. Предлагаем на выбор несколько самых простых и доступных.
1. Берем по одной столовой ложке крахмала и жидкого меда (предварительно растопить на водяной бане и остудить до комнатной температуры), все тщательно перемешиваем и оставляем на лице на 25 минут.
2. Второй вариант называют альтернативой ботоксу. 20 г картофельного крахмала растворяем в стакане воды, варим смесь до состояния клейстера и остужаем. В отдельной емкости смешиваем 20 г жирной сметаны и 100 мл морковного сока, после чего соединяем все ингредиенты. Держим 15 минут.
3. Мы уже рассказывали о том, как приготовить маску из овсянки в домашних условиях. Сочетание полезных компонентов даст двойной эффект — глубокого увлажнения и лифтинга. Итак, одну столовую ложку крахмала смешиваем со стаканом воды и даем массе набухнуть. Добавляем еще 100 мл воды и ставим на плиту. Варим до загустения. В охлажденную смесь вливаем пять ложек морковного фреша, всыпаем ложку овсянки и вводим взбитый белок. Чудодейственное средство готово!
Домашние маски для лица доказали свою эффективность и пользуются популярностью у многих женщин. Главное — не лениться и регулярно заботиться о себе.