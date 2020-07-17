Познер рассказал, был ли секс в СССР

Москва, 17 июля. Популярный телеведущий и журналист Владимир Познер, вспомнив крылатую фразу «в СССР секса нет», рассказал ее продолжение и раскрыл правду о половых отношениях в советское время.

Фраза Людмилы Ивановой, произнесенная во время советско-американского телемоста «Женщины говорят с женщинами» в 1986 году, стала крылатой. Высказывание об отсутствии секса в Советском Союзе потом повторяли в том числе герои легендарных фильмов.

Познер подробно рассказал о появлении такой фразы. Американка жаловалась, что ее внук постоянно смотрит ТВ, часто видит насилие и откровенные сцены, и поинтересовалась у советской женщины, как обстоят дела в ее стране. Иванова в свою очередь сказала, что «у нас секса нет». Все громко рассмеялись и не услышали продолжения.

«Никто не услышал продолжение фразы — «…на телевидении», — сказал Познер в интервью «ПолитРоссии».

По мнению телеведущего, для советских граждан фраза, действительно, стала крылатой, а американцы вряд ли ее запомнили. При этом, как считает Познер, ответ Ивановой был вполне логичен.