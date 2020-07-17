Милонов поддержал идею построить точную копию Святой Софии в Сирии

Православные христиане России могут помочь Сирии построить точную копию собора Святой Софии в Скальбии, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ранее военный корреспондент Олег Блохин в своем Тelegram-канале сообщил, что после решения турецких властей превратить музей Айя-София (собор Святой Софии) в мечеть один из командиров Сил Национальной Обороны Сирии, Набель Абдалла выступил с предложением построить в городе Скальбия точную копию собора.

«Набель Абдалла сделал заявление, в котором выразил готовность предоставить участок для строительства точной копии Святой Софии с предоставлением ей впоследствии соответствующего статуса православного храма», — написал он.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов оценил идею Набеля Абдаллы и подчеркнул, что Сирия может стать неплохим местом для постройки копии культового объекта.

«Это хороший шаг, потому что Сирия, в отличие от Турции, является страной, которая наглядно демонстрирует возможность и положительный эффект от мирного диалога, мирного соседства христиан и мусульман. И уверен, что в Сирии повторение судьбы турецкой Святой Софии невозможно, потому что там древние христианские церкви стоят нетронутыми. Да и президент Башар Асад никогда бы в жизни не стал передавать собор от одной конфессии к другой. Это безумие какое-то», — заявил российский парламентарий.

По словам Милонова, превратив Айя-Софию в мечеть, Турция создала очень опасный прецедент и, по сути, «столкнула лбами две крупнейшие религиозные конфессии», создав напряженность. К тому же после изменения статуса собора примеру Турции могут последовать другие страны.

«Я как православный христианин категорически против, чтобы даже в местах подавляющего проживания православных превращали мечети в православные храмы. Я такого бы никогда не сделал, но тогда почему Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ФАН) себе такое позволяет? Это показывает, что он не чтит ни традиций ислама, ни традиций христианства, передача собора для него всего-навсего политическая манипуляция. Ему должно быть стыдно за свой поступок», — продолжает собеседник ФАН.

Парламентарий также добавил, что в случае, если инициатива по строительству копии собора на территории сирийской Скальбии получит ход, православные христиане со всей России выразят готовность оказать всевозможную помощь.

«Думаю, что вся Россия захочет помочь. Это подлинно будет знаковым событием для всех православных людей, уверен, что каждый православный христианин захочет, чтобы его имя вписали хотя бы в камушек, хотя бы в кирпичик новой Святой Софии», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. ЮНЕСКО, несколько государств мира, а также Русская православная церковь с сожалением отнеслись к этому решению.