Миро назвала «куриной моралью» оправдания Нюши за роман с женатым

Москва, 17 июля. Популярный блогер Лена Миро отреагировала на признание певицы Нюши в том, что она была любовницей женатого Игоря Сивова и увела его из семьи.

Нюша рассказала, что влюбилась в Сивова на концерте в Казани. Будущий супруг певицы был организатором концерта. При этом звезда отметила, что для нее женатые мужчины были под запретом.

«Когда я узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать… Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью», — рассказал Нюша в интервью Ирине Шихман.

Певица отметила, что влюбленность заставила ее пересмотреть запрет и стать любовницей Сивова.

«Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», — добавила певица.

Миро высмеяла Нюшу за оправдание разрушенного брака. По словам блогера, певица пересмотрела свои моральные принципы, как только дело коснулось ее личной жизни.

«Вот она — куриная мораль! Чужого мужа уводить из семьи плохо. Но если чужой муж нужен мне? Тогда можно. А если кто-то захочет увести мужа уже у меня? Ах ты ж, давалка московская», — отметила Миро.

Ранее Нюша опубликовала в своем Instagram необычное видео, сделанное во время очередной фотосессии. В съемке также принял участие супруг исполнительницы.