Обладательница спецприза «Хороших новостей России» рассказала о мечте онкобольного ребенка

Маленький онкопациент из Ставрополя мечтает увидеть адресованное ему видеообращение бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Об этом рассказала обладательница специального приза, присуждаемого комиссией конкурса «Хорошие новости России», Дарья Шевцова в комментарии Федеральному агентству новостей.

Дарья номинировалась на конкурс в рубрике «Общество и социальные проекты». Члены конкурсной комиссии отметили ее материал «Самая моя большая награда — знать, что все не зря». По результатам голосования среди членов жюри материал Дарьи Шевцовой был удостоен специального приза.

«Я хочу обратиться к нашему обществу, ко всем, кто меня слышит. Герой моего материала рассказывает о мальчике, борющемся с онкологическим заболеванием. Он мечтает увидеть обращение Хабиба Нурмагомедова, адресованное ему. Может быть, он откликнется и сделает для него такой подарок. Для меня это было бы очень важно. Мне приятно, что, благодаря этому конкурсу, у меня получится осуществить мечту ребенка с онкологией, и сделать этот мир чуть-чуть приятнее вместе с вами», — сказала Дарья.

В своем родном городе, Ставрополе, Дарья занимается реализацией социокультурных проектов, нацеленных на людей с инвалидностью. Она назвала цель своей работы.

«Я считаю, что человек является человеком только тогда, когда умеет чувствовать боль другого. Когда мы о проблеме молчим, мы, наверное, не готовы принять то, что она существует. А когда мы открываем на нее глаза другим и говорим, проблема перестает быть проблемой и становится просто частью нашего общества», — сказала Дарья Шевцова.

Напомним, третий большой конкурс «Хорошие новости России» завершился сегодня, 17 июля, в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения победителей состоялась на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Победителей конкурса поздравили: депутат Госдумы Виталий Милонов, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора, председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин, российский художник Никас Сафронов, представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный и экс-капитан «Зенита», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин.