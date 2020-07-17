Журналист из Грозного рассказала, как чеченский онколог спасает жизни и красоту пациентов

Работа хирурга-онколога Адама Токаева, который борется не только за жизнь, но и за красоту своих пациентов, заслуживает большого внимания. Об этом заявила победительница конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности» Диана Магомаева — статья, с которой она одержала победу в конкурсе, посвящена именно этому доктору.

Диана живет и работает в Грозном. Несколько месяцев назад она представила на конкурс материал «Лечим рак не только радикально, но и красиво», героем которого стал Адам Токаев. Сегодня, 17 июля, Диана Магомаева — в числе победителей конкурса «Хорошие новости России». Именно такой вердикт вынесли читатели Федерального агентства новостей путем онлайн-голосования.

«Мой материал посвящен врачу-онкологу, который спасет жизни, при этом спасает их красиво. Он оперирует и проводит пластику. Я, не раздумывая, решила подать именно этот материал на конкурс, хотя у меня были и другие публикации. Но я решила выбрать именно материал про Адама потому, что считаю: именно его деятельность заслуживает достойной оценки», — сказала Диана Магомаева в беседе с ФАН.

Журналистка отметила, что узнала о конкурсе «Хорошие новости России» от коллеги, которая уже принимала участие в этом состязании.

«Этот конкурс очень мотивирует журналистов к тому, чтобы творить. Для меня очень важно, чтобы материал прочитали, а не просто поставили ему «лайк». И мне было приятно, когда люди писали в комментариях: «Мы прочитали и много узнали нового, спасибо тебе». Приятно, что за счет «Хороших новостей России» о моем материале узнали много людей», — добавила победительница.

Мэр Грозного Иса Хаджимурадов поздравил Диану с победой в большом конкурсе «Хорошие новости России». Глава города отметил профессионализм журналистки.

«Хочу поздравить журналистку Диану Магомаеву с победой в журналистском конкурсе. Для Чеченской Республики всегда очень приятно, когда наша талантливая молодежь участвует и занимает призовые места в конкурсах федерального и международного значения. Диана достойно показала нашу республику со своим журналистским материалом о враче-онкологе Адаме Токаеве, который спасает жизни людей. Поводов для позитивных журналистских материалов в нашей республике, конечно, очень много, и очень приятно, когда эти изменения и события освещают на высоком профессиональном уровне. Поэтому огромное спасибо Диане Магомаевой и тем, кто ее учил», — сказал Иса Хаджимурадов в видеообращении.

Третий большой конкурс «Хорошие новости России» завершился сегодня, 17 июля, в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения победителей состоялась на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Победителей конкурса поздравили: депутат Госдумы Виталий Милонов, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора, председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин, российский художник Никас Сафронов, представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный и экс-капитан «Зенита», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин.