Победитель «Хороших новостей России» рассказал, как бросить все в 36 лет и изменить жизнь

Отметить 35-летие и решиться на крутые перемены в собственной жизни — звучит страшно, но осуществимо. Именно на такой шаг решился победитель большого конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Экономика страны или региона» Сергей Маржецкий. О том, как из юриста и госслужащего стать журналистом, Сергей рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Конкурсная комиссия внесла статью Маржецкого «Как многострадальный «Суперджет» может получить второй шанс», опубликованную на сайте издания «Репортер», в шорт-лист большого конкурса «Хорошие новости России». Результаты читательского голосования показали, что именно этот материал заинтересовал аудиторию ФАН больше других текстов. Сегодня, 17 июля, Сергей Маржецкий вместе с супругой приехал в Петербург получить приз — диплом победителя и сертификат на 100 тысяч рублей.

«Для меня это знаковое событие. По первому образованию я юрист. Работал на государственной службе, муниципальной службе, в правоохранительных органах. Но по своей сути я — человек пишущий, и три года назад решил полностью свою жизнь изменить. Я переучился на журналиста в очень зрелом возрасте — в 36 лет. Начал работать в электронных СМИ, и на данный момент у меня опубликовано уже больше двух тысяч статей. Эта номинация и победа в ней — доказательство того, что я занимаюсь своим делом», — сказал Сергей Маржецкий.

Журналист отметил, что пандемия COVID-19 наложила серьезные отпечаток на работу СМИ. Однако, несмотря на сложности, индустрия медиа начинает оживать.

«Ситуация с коронавирусом на деловой активности сказалась, конечно. Последние месяц-другой, вроде бы, все начинает оживать. Для чего нужны такие конкурсы как «Хорошие новости России»? Дело в том, что время сейчас непростое, и вокруг много нехороших новостей. Поэтому мы должны привлекать внимание и к хорошему», — резюмировал Сергей Маржецкий.

Третий большой конкурс «Хорошие новости России» завершился сегодня, 17 июля, в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения победителей состоялась на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Победителей конкурса поздравили: депутат Госдумы Виталий Милонов, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора, председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин, российский художник Никас Сафронов, представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный и экс-капитан «Зенита», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин.