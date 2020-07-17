Ветераны потребовали уволить с Первого канала Собчак, «разжижающую мозги» молодежи

Москва, 17 июля. Организация «Ветераны России» потребовала уволить телеведущую Ксению Собчак с Первого канала. Обращение направлено генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.

«Ветераны России» возмущены эфирами, на которых Собчак «разжижает мозги» российской молодежи. Руководитель общественного движения Ильдар Резяпов заявил, что членам организации не нравится политическая позиция 38-летней журналистки, в том числе ее взгляды на арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

Он в беседе с телеканалом 360 заявил, что журналистка, не разобравшись в ситуации, побежала орать и высказывать свою позицию. Резяпов призвал ведущую «открывать глаза» на происходящее и посоветовал ей больше внимания уделять патриотическому образованию.

В организации уверены, что Собчак пыталась оказать давление на следственные органы, «набирая очки». По их мнению, телезвезда несостоятельна как общественно-политический деятель и журналист, указала «Культуромания».

С февраля этого года на Первом канале выходит шоу «Док-Ток», ведущей которого, в частности, является Собчак, напомнил «ФедералПресс».

В начале июля Ксению Собчак задержали на Лубянке, когда проходила несанкционированная акция в поддержку арестованного Ивана Сафронова. Политолог Руслан Осташко объяснил в интервью Федеральному агентству новостей участие телеведущей в мероприятии. По его мнению, у Собчак большие финансовые трудности, поэтому ей приходится пиариться на всем, в том числе на Сафронове.