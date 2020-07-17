Американские аналитики объяснили череду падений истребителей США

Вашингтон, 17 июля. Семь истребителей США потерпели крушение за последние два месяца, и это обеспокоило американских экспертов. Аналитики военного журнала Military Watch попытались разобраться в причинах череды трагедий.

Они отметили, что последняя катастрофа произошла совсем недавно, 13 июля. На авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико разбился многоцелевой истребитель ВВС США F-16C Fighting Falcon. Пилот успешно катапультировался и отделался легкими травмами.

«Это была седьмая по счету авиакатастрофа, случившаяся с истребителями США за шестьдесят дней. Рост числа аварий широко обсуждается, но точные причины пока не установлены», — цитирует обозревателей «ПолитРоссия».

Рухнувшие самолеты состояли на вооружении и в Военно-морских силах, и в ВВС США. Среди них были три истребителя-невидимки пятого поколения, включая F-35A и F-22 Raptor, а также палубный истребитель Boeing F-18F Super Hornet и истребители четвертого поколения F-15C и F-16C.

«Точные причины авиакатастроф еще не установлены. Однако, учитывая тот факт, что аварии происходили с самолетами разных типов, включая истребители F-15 и F-16, служившие в эпоху холодной войны, F-22 Raptors, построенные в 2000-х годах, и новейшие F-35, которые только начали поступать на вооружение в последние пять лет, нельзя утверждать, что корень зла в устаревшем оборудовании», - отмечают аналитики.

Эксперты полагают, что причинами участившихся аварий могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы техобслуживания бортов и сбои в программном обеспечении. В связи с этим они говорят о планах ВВС США поэтапно вывести из эксплуатации устаревшие истребители F-15C Eagle и заменить их на самолеты F-X шестого поколения, которые демонстрируют низкий уровень аварийности.

Но вместе с тем обозреватели продолжают сомневаться в благополучии национальной военной авиации.