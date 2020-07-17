Независимый эксперт Антипов рассказал о «чудесах» в деле МН17

Москва, 17 июля. Независимый авиационный технический эксперт Юрий Антипов представил новые данные о катастрофе малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в 2014 году. В одной из социальных сетей он опубликовал пост, в котором разместил фотографии обломков, доказывающие, что официальная версия Совместной следственной группы (ССГ) не имеет ничего общего с реальными причинами этой катастрофы. Об этом сообщает информационное издание «Царьград».

В шестую годовщину крушения рейса МН17 Антипов рассказал о результатах своей работы, а также заметил, что следователи намеренно игнорируют и скрывают важные данные о катастрофе, чтобы притянуть расследование под «удобную» версию о «Буке».

«Отметая априори все доводы защиты и протягивая свою версию как аксиому, суд в Гааге, по сути, плюет на могилы своих соотечественников и, как трактор, подминает под себя правду и вдавливает ее в их кладбищенскую землю», — пишет Антипов.

Эксперт рассказал о «чудесах» в расследовании дела MH17 и обратил внимание, что специалисты ССГ не смогли или не захотели расшифровать все данные с бортовых самописцев самолета. На суде прокурор представил лишь малую часть информации, которая была записана «черными ящиками».

По словам Антипова, в пассажирском лайнере было установлено огромное количество датчиков, которые регистрируют сотни параметров полета, но следователи представили информацию лишь с девяти подобных приборов.

«И, более того, даже не допустили защиту к прослушиванию полной записи речевого самописца. Значит, есть что скрывать. Потому информация о знании прокурора последних секунд жизни лайнера и его пассажиров звучит как насмешка над погибшими и их родственниками. А где полная информация о данных параметрического ящика? Показав только в намалеванном от руки рисунке данные девяти датчиков, следователи не знают, что на Boeing 777-200 пишутся сотни параметров полета? Знают. Но скрывают», — заявил Антипов.

Он также представил фотографии, на которых можно заметить деформацию передней части фюзеляжа. По словам Антипова, подобный характер повреждений никак не согласуется с версией ССГ, согласно которой Boeing MH17 якобы был сбит «Буком».

Стоит обратить внимание на уцелевшее стекло кабины, которое совсем не пострадало от осколков. Кроме того, на теле пилотов не были обнаружены повреждения, которые могли бы свидетельствовать о взрыве в непосредственной близости от кабины. Подобные доказательства полностью разрушают версию Запада о причинах крушения малайзийского Boeing.

Ранее Антипов обратил внимание на записи с микрофонов, которые были установлены в кабине MH17. Он заметил, что данные, полученные с устройств, указывают на нестыковки в деле о крушении пассажирского самолета.