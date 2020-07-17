Баскова объявили послом доброй воли Абхазии

Сухум, 17 июля. Народный артист России Николай Басков вошел в новый состав «Послов доброй воли Абхазии». В качестве члена движения исполнитель устроит благотворительный концерт.

Первый состав «Послов доброй воли Абхазии» был учрежден в 2017 году. В него вошли актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели. Движение занимается гуманитарными проектами в сфере образования, здравоохранения и спорта.

Новый состав движение объявило в пятницу на пресс-конференции. В него вошли 20 человек — поровну от российской и абхазской стороны. РФ представляют несколько коллег Баскова по цеху — певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Кроме того, в списке значится обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова.

«Уже в этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям республики», — сказал Басков.

Певец ранее объявил, что спустя 13 лет после развода ощутил желание обзавестись семьей. Басков признался, что хотел бы дом, детей и прекрасную жену. Причем оговорился, что внешность будущей избранницы для него не столь важна, сколько хозяйственность. За плечами у артиста романы с актрисами и моделями. И теперь он считает, что главное — быть на одной волне.