Экономист предрек крах доллара и его замену на цифровую валюту

Москва, 17 июля. Тренд на снижение курса рубля в скором времени сменится на повышение, считает руководитель департамента Корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Он предрек крах доллара и его замену на цифровую валюту.

По его словам, в настоящее время ситуация с рублем стабильна: реальных санкций против России не введено, цена на нефть находится на комфортном уровне, возможен повышенный спрос на черное золото во второй половине 2020 года.

Ордов считает, что в этом году стоимость одного доллара может равняться меньше 70 рублей.

«[Глава Сбербанка Герман] Греф прогнозирует 60 рублей за доллар, а горячие головы заговорили и о 35 рублях за доллар. Это не такая уж и несбыточная величина, особенно на фоне того объема долларов, которые ФРС эмитировала за последнее время», — указал эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

Он также напомнил о решении американского лидера Дональда Трампа по эмиссии в 4,5 трлн долларов для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это будет реализовано в течение года и приведет к двукратному увеличению долларовой массы.

«Непонятно, как доллар может выдержать такое количественное смягчение при отсутствии экономических достижений. Может закончиться терпение мировых держав с точки зрения использования доллара в качестве резервной валюты», — пояснил экономист.

Он напомнил, что Россия и Китай встали на путь дедолларизации в международной торговле и в замещении своих резервов другими валютами. Государства могут отречься от использования доллара, эксперт не исключил, что в качестве мировой валюты может стать цифровая валюта.