Михалков объяснил внимание Грефа к образованию в России детской травмой

Москва, 17 июля. Кинорежиссер и телевизионный ведущий Никита Михалков в эфире своей авторской программы «Бесогон TV» прокомментировал слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа о российском образовании.

Михалков заявил, что не согласен с подходом Грефа к изучению школьных предметов. Глава Сбербанка ранее признался о том, что ему понравилось изучать историю страны по книге Бориса Акунина «История Российского государства». Однако режиссер раскритиковал подобный подход, заметив, что речь идет о художественном произведении.

«Да, господин Акунин прекрасный беллетрист, его книгами зачитывались и зачитываются. Мало того, наша студия делала по его роману «Статский советник» фильм, который пользовался большим успехом. Но это никакого отношения не имеет к фундаментальному труду «История государства Российского», который так потряс Германа Оскаровича, что он именно по этой книге понял, в какой стране он живет», – заявил Михалков.

Также кинорежиссер высказался об отношении главы Сбербанка к образовательному процессу. Он заметил, что Греф якобы хочет построить его по типу работы некой фабрики.

«А что делает фабрика? Фабрика что выпускает? Она выпускает машины, кастрюли. И ценность фабрики заключается в том, что она выпускает качественные предметы, абсолютно похожие друг на друга, без изъяна. Фабрика штампует. И чем лучше фабрика, тем надежней штамп», – заявил кинорежиссер.

Михалков также объяснил внимание Грефа к образованию в России. Он заметил, что ранее глава Сбербанка сам признавался, что недоволен своим детским образованием и именно из-за этого сейчас пытается изменить подход к изучению определенных школьных предметов.

«Вот и получается, что детская травма нехорошей школы и изучения истории государства российского по трудам Акунина и сподвигли господина Грефа попытаться изменить все образование в нашей стране», – цитирует Михалкова «Царьград».

Ранее Греф прокомментировал фрагмент авторской передачи «Бесогон TV», в котором была представлена его цитата о демократии, вырванная из контекста. Глава Сбербанка заявил, что подобные манипуляции российского кинорежиссера являются провокацией.