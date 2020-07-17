Госдума предложила Еврокомиссии дать правовую оценку высказываниям польского депутата

Москва, 17 июля. Польский депутат Эльжбета Крук упустила из внимания принцип международного права о невмешательстве в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств. Об этом Федеральному агентству новостей заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова, комментируя высказывание политика о необходимости запретить коммунистические символы в ЕС.

«Возмутительно не то, что в Германии установили памятник Владимиру Ленину, а то, что польский депутат фактически пытается приравнять коммунистический режим и его символику к фашизму, — сказала она. — Неизвестно, на что рассчитывает Крук, обращаясь к Еврокомиссии с просьбой запретить коммунистические символы на территории ЕС и убрать памятник Ленину. Видимо, польский депутат упустила из внимания принцип международного права о невмешательстве в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств».

Депутат подчеркнула, что граждане Германии способны без сторонней помощи определиться со всеми культурными, политическими и идеологическими вопросами. По ее словам, установка памятника не вызывает ненависть и не способствует возникновению актов агрессии среди жителей немецкого города Гельзенкирхена.

«Чего нельзя сказать о заявлении Крук, которое как раз направлено на разжигание ненависти среди населения. Возможно, Еврокомиссии, в первую очередь, стоит дать правовую оценку высказываниям польского депутата», — добавила Елена Строкова.

Отметим, ранее в Европарламенте подняли вопрос о том, чтобы убрать установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен памятник Владимиру Ленину. Соответствующую просьбу в Еврокомиссию направила польский депутат Эльжбета Крук.