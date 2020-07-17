Астролог Седашев развеял миф о тринадцатом знаке зодиака

Москва, 17 июля. Некоторые астрологи верят, что существует 13 знаков зодиака, одним из которых является расположенный между Стрельцом и Скорпионом Змееносец. Астролог Сергей Седашев рассказал, почему многие выделяют его, и может ли он повлиять на людей.

По сего словам, фактически Змееносец является не более чем мифом, человеческой фантазией, появившейся в связи с тем, что некоторые путают знаки зодиака с созвездиями.

«Очень наивно полагать, что эти понятия зависят друг от друга, а ведь такие предположения делаются. Если взглянуть на характеристики Змееносца, они представляют собой своеобразный микс из качеств Стрельца и Скорпиона», — цитирует астролога Planet today.

Седашев отметил, что не смог найти о Змееносце никаких серьезных публикаций как о тринадцатом зодиакальном созвездии, и советовал не воспринимать его всерьез, а продолжать ориентироваться на традиционные 12 знаков.

«Люди в основном путают созвездия с галактиками, и так далее. Я, как и большая часть астрологов, ориентируюсь на двенадцать знаков зодиака. И советую всем делать так же», — рекомендовал он.

Эксперт также подчеркнул, что учитывать Змееносца при составлении гороскопов точно не стоит. Не нужно и считать, что существующие гороскопы необходимо менять из-за него.

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