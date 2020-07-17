Опубликованы новые детали разработки «преемника» Су-57 шестого поколения

Москва, 17 июля. Авиационной эксперт Олег Пантелеев прокомментировал заявление генерального директора авиастроительных предприятий «МиГ» и «Сухой» Ильи Тарасенко о том, что компании приняли решение совместными усилиями разработать истребитель шестого поколения.

В интервью информационному изданию «Взгляд» Пантелеев высказался о планах компании по созданию подобной боевой машины, а также рассказал, какими техническими особенностями она будет обладать.

Пантелеев поддержал стремление российских авиастроителей, а также заметил, что планы по созданию новейшего самолета были озвучены своевременно. Он рассказал о новых деталях в разработке истребителя шестого поколения, отметив, что «преемник» Су-57, вероятнее всего, станет беспилотником.

«Сейчас основной вызов заключается не в том, какие идеи заложить в летательный аппарат шестого поколения, а в том, какие базовые технологии мы можем применить для его создания. Пока существуют определённые сомнения, нужен ли летчик на борту», – заявил Пантелеев.

Кроме того, он напомнил, что многие авиационные эксперты ранее заявляли, что истребитель нового поколения должен отличаться от своего предшественника возможностью полета на гиперзвуковой скорости, а также сверхманевренностью.

Ранее СМИ опубликовали заявление генерального директора компаний «МиГ» и «Сухой» Ильи Тарасенко о возможности создания новейшего отечественного истребителя следующего поколения. Представитель конструкторских бюро заметил, что специалисты могут организовать совместную работу по проектированию и разработке подобного самолета. Он объяснил, что подобная стратегия позволит составить конкуренцию американским и европейским производителям военной авиационной продукции.

Американский военно-политических журнал Military Watch подробно рассказал о российском истребителе МиГ-31. Журналисты издания восхитились возможностями самолета, а также назвали его лучшим охотником ВКС России.