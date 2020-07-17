Вассерман не исключил, что однажды появится в TikTok

Санкт-Петербург, 17 июля. Журналист, телеведущий и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман не исключил, что однажды появится в популярном сервисе TikTok.

Звездой TikTok уже стал кандидат технических наук, преподаватель по физике и математике из Санкт-Петербурга Николай Милованов. В свои 70 лет он снимает забавные видео, в которых доступным языком рассказывает о науке.

Вассерман вспомнил об исследованиях, которые показали, что такая методика подачи материала может быть весьма полезна. Однако она хороша лишь для первоначального ознакомления со сложной темой, а не для серьезного изучения.

Журналист признался, что редко смотрит видео в Интернете. Но у него за плечами роль ведущего шоу «Вынос мозга» на YouTube, в рамках которого он задавал участникам необычные вопросы, а они должны были отгадать — идет речь о правде или вымысле.

Вассерман не исключил, что однажды снова появится на YouTube или даже в TikTok.

«Это зависит не только от меня. Кроме того, для меня телеканалы, YouTube и TikTok – это разные носители одной и той же информации», – цитирует его «Петербургский дневник».

Отметим, что TikTok пользуется немалой популярностью у звезд российского шоу-бизнеса. Например, короткие юмористические видео любит публиковать в Сети певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова. Недавно аккаунт в TikTok завела актриса Наталья Бочкарева и сразу порадовала поклонников «тест-драйвом» с рычанием.