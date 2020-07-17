Лидер армянских националистов: Война с Азербайджаном возможна, если в Баку не одумаются

Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, вспыхнувший 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, может перерасти в настоящую войну. К самому неутешительному сценарию склоняются многие эксперты как с той, так и с другой стороны. Последние заявления, прозвучавшие в Баку, только укрепляют позиции тех, кто настаивает на кровопролитии.

Так, в азербайджанском Минобороны прямо сказали о готовности нанести ракетный удар по армянской АЭС в городе Мецамор. В Ереване эту угрозу назвали «геноцидальными намерениями», касающимися не только Армении, но и всего региона, включая сам Азербайджан.

Своим взглядом на происходящие недалеко от Нагорного Карабаха события поделился лидер национально-народного движения «Айк» (можно перевести, как «Шаг каждого из нас ради нации») Грайр Костанян.

Если что, Армения ответит незамедлительно и уничтожающе

— Заявление полковника Вагифа Даргяхлы в очередной раз доказывает неадекватность властей и военной элиты Азербайджана, — говорит Костанян. — Они настолько оторваны от реальности, что даже не в состоянии правильно оценить возможные последствия своих необдуманных шагов. Малым, но очень ярким примером возможных последствий являются результаты армянского ответа на азербайджанскую агрессию на границе с Тавушской областью Армении в течение последних нескольких дней. Подполковника Даргяхлы, заявившего о возможном ударе по армянской АЭС, да и вообще всех авторов подобной риторики и заявлений ожидает судьба либо убитого генерала армии Азербайджана, либо якобы неуязвимого беспилотника израильского производства стоимостью 30 миллионов долларов США. Более того, у меня складывается впечатление, что Даргяхлы на самом деле не полковник, а простой журналист, который своими заявлениями пытается стать генералом ансамбля «Песни и пляски» министерства обороны Азербайджана. Складывается это впечатление оттого, что он не понимает: в случае, если мы — армяне — нанесем удары по стратегическим объектам Азербайджана, то там не останется ни одного полковника-фантаста. А вообще, если какие-либо силы вдруг подумают о нанесении удара по сверхзащищенному стратегическому объекту Армении, а именно по армянской АЭС, они должны знать, что ответ от всего армянского народа будет незамедлительным, асимметричным, уничтожающим и окончательным.

— А насколько, по-вашему, велики шансы того, что нечто подобное произойдет? Я имею в виду перерастание локального конфликта в полномасштабную войну.

— Это зависит от образа мышления и мечтательности таких полковников, как Даргяхлы, и его главнокомандующего Алиева. В любом случае, при любом раскладе событий их ожидает одна и та же плачевная судьба, — заявил Костанян.

Турция не решится на активные действия

— Тогда об образе мышления. Как я понимаю, его во многом формирует Турция. Какова роль этой страны в нынешнем конфликте?

— Роль Турции на официальном уровне многократно была представлена региональным проектом неопантюркизма, — отметил Костанян. — В данном случае речь идет о доктрине «Один народ — два государства». Думаю, что этим все сказано. Что же касается возможной решительности Анкары, то она сомнительна, поскольку это будет опасно в первую очередь для самой столицы. В данном регионе пересекаются интересы различных геополитических пластов глобального характера.

Армяне готовы

— Какова сейчас ситуация в Армении? Люди готовы воевать?

— В отличие от Азербайджана, где мобилизация составила всего 150 добровольцев на всю 10-миллионную страну (ссылаюсь на публичное заявление главнокомандующего Азербайджана Алиева), армянству мобилизация не нужна, поскольку мы всегда готовы защитить нашу историческую родину, которой несколько тысяч лет. Более того, мобилизованы не только армяне в Армении, но и по всему миру, — подытожил лидер национально-народного движения.

Еще мнение: вся надежда на Москву?

— У Азербайджана есть Турция — в Анкаре уже заявили, что всегда будут рядом с Баку противостоять любой угрозе. Можно ли то же самое сказать о России в отношении Армении?

— Конечно, армянам хотелось бы большего участия со стороны России с учетом союзных отношений, а не равноудалённого подхода, — отвечает политический обозреватель Айк Хаталян. — Но если подойти к вопросу без эмоций, то становится ясно, что между Россией и Азербайджаном существуют тесные связи в различных сферах, и Москва не хочет делать открытый выбор в пользу Еревана, дабы не потерять Баку. Между Турцией и Арменией таких связей и сотрудничества нет. Более того, турки считают армян врагами, и в этом плане Анкаре ничего не мешает открыто поддерживать своего союзника в конфликте. Но надо учесть, что именно фактор союзных отношений Армении с Россией мешает Турции прямо вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт, как Анкара делает, например, в Сирии или Ливии. Нам также важно военно-техническое сотрудничество с Россией с точки зрения сохранения баланса сил за счет поставок российского вооружения по ценам ниже рыночных. Не стоит забывать и о том, что Москва продала Еревану некоторые системы вооружения (ОТРК «Искандер», истребители Су-30СМ), которые существенно повысили боевые возможности ВС Армении. И при этом Москва отказалась их продавать Баку, несмотря на желание азербайджанской стороны.

— Тут появилась новость о возможном перебросе в Азербайджан протурецких наемников из Сирии. Вы в это верите?