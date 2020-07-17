Военные эксперты назвали вооружение, которым НАТО рассчитывает запугать Россию

Москва, 17 июля. Военные эксперты назвали вооружение, с помощью которого страны НАТО рассчитывают запугать Россию и противостоять ей. Одновременно двое специалистов сочли наиболее угрожающими американские баллистические ракеты LGM-30 «Минитмен» и «Трайдент».

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что если рассматривать морской аспект, то одной из мощнейших считается американская многоцелевая подводная лодка «Сивулф».

«Таких всего три единицы, они очень дорогостоящие, технологически продвинутые и очень опасные с точки зрения нанесения удара по надводным кораблям и подводным лодкам. Американцы, в силу того, что субмарины затратные, отказались от них. Но они считаются наиболее продвинутыми», — рассказал он в интервью «ПолитЭксперту».

Также военный эксперт выделил переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) США «Джавелин» в силу их «коварной» траектории полета, многоцелевые истребители пятого поколения F-35 и F-22 «Раптор» и танк-крепость «Меркава», предназначенный для решения задач на Ближнем Востоке.

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что наибольшую опасность для противника в арсенале США представляет ядерная техника: подводные лодки с ракетами «Трайдент» и «Минитмен», а в воздушной сфере — гиперзвуковой бомбардировщик Б-21 «Райдер».

По его мнению, не стоит забывать и о наличии биологического оружия, поскольку на Западе (в частности, в Грузии и на Украине) работают над подобными технологиями.

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул, что теоретически опасность представляет любая боевая техника, но отдельно остановился на уже упомянутых Кнутовым ракетах «Минитмен» и «Трайдент».

Он также напомнил, что система обороны РФ построена таким образом, чтобы противостоять любым угрозам. Поэтому сомнительно, что западные страны рискнут напасть, зная, каким может быть ответ.