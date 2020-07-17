Корнилов назвал пиратством новые санкции США против «Северного потока — 2»

Новые санкции США против «Северного потока — 2» — это уже не дипломатия, а откровенное пиратство, считает политолог Владимир Корнилов.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американское внешнеполитическое ведомство включило «Северный поток — 2», а также вторую нитку «Турецкого потока — 2» в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкционную политику.

Он добавил, что новые ограничительные меры должны дать «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию», что Белый дом «не будет это терпеть».

«Убирайтесь немедленно, или будут последствия», — подчеркнул он.

Новая редакция рекомендаций предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, причастную к сфере экспорта энергоносителей РФ по трубопроводам, в том числе «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока — 2». А связанные с подобными инвестициями компании могут стать объектами санкционного давления.

По мнению российского политолога, публициста, директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, Соединенные Штаты перестали заботиться о соблюдении дипломатического пиетета.

«Да это не дипломатия, это откровенное пиратство, причем с выкручиванием рук, в том числе своим союзникам. То есть речь идет о санкциях, направленных на европейские, в частности, немецкие компании, против чего активно протестуют Германия, Австрия и целый ряд других государств Европы. Так что в этом смысле Америка откровенно шантажирует не только и не столько Россию, сколько Европу. Делает это неприкрыто, и я думаю, что в некотором роде она может даже достичь успеха в своем шантаже. Но опять-таки, успех успехом, на какое-то время можно остановить, затормозить проект, но каковы долгосрочные итоги этой стратегии, учитывая, что США верно, но уверенно теряют своих союзников и друзей, подчеркивая их зависимость от себя?» — задается вопросом собеседник ФАН.

Корнилов уверен, что в конечном итоге санкционные победы могут обернуться для Соединенных Штатов поражением. В свою очередь, России не стоит опасаться нового давления со стороны Вашингтона, она должна продолжать реализацию своего проекта.

«Почему Россия должна останавливаться? Мы и так под санкциями, будет одной или двумя санкциями больше или меньше, это не вопрос. Мы должны понимать, что речь идет не о политике, а о серьезной экономической конкуренции на рынке газа и нефти в Европе. И США тем самым пытаются неприкрыто навязать свою монополию. Соответственно, будет Россия отступать, пятиться назад, в итоге проиграет в этой конкуренции. Ну а смысл? Поэтому, конечно, нужно последовательно продолжать свое дело, подчеркивая, донося до Европы, где у них существуют экономические партнеры, как бы они к ним не относились с точки зрения политики, а где — откровенные диктаторы и конкуренты», — заключил Владимир Корнилов.

Отметим, официальный представитель МИД Мария Захарова расценила заявление Помпео о возможном введении санкций как политическое давление для нечистоплотной конкуренции. Такие действия она считает демонстрацией слабости системы, у которой нет других инструментов, помимо силовых приемов.