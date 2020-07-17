Звезды и политики рассказали, как с помощью хороших новостей изменить жизнь в России

17 июля на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России». География призеров конкурса довольно обширна: от Урала до Северного Кавказа. Их приезду в Северную столицу предшествовал довольно продолжительный отбор читателями лучших работ на онлайн-голосовании. Победители конкурса получили призовые сертификаты на 100 тысяч рублей из рук известных политиков и звезд: Виталия Милонова, Эдгарда Запашного, Сергея Бабурина и других. Для тех, кто пропустил онлайн-трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило ее обзор.

Как проходил конкурс

Прием заявок на большой конкурс стартовал 3 февраля 2020 года и завершился 14 июня. Ведущая церемонии Татьяна Свинаренко напомнила, что читатели отбирали работы журналистов в пяти номинациях: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Спорт», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации».

Списки претендентов на победу формировала конкурсная комиссия. Среди ее членов были: глава фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич, главный редактор портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков, российский публицист Евгений Бень, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева и колумнист Роман Носиков.

В приветственной речи генеральный директор ФАН Евгений Зубарев заявил, что позитивная повестка среди российских средств массовой информации не очень часто находит отклик. Порой целый год можно видеть в СМИ только негативные новости. По его словам, «Россия уже давно заслуживает хороших новостей».

Публикация журналиста важнее решения прокурора

Первым поздравить победителей конкурса решил председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

«Я приятно удивлен тем, что у нас есть организаторы такого конкурса. Мы привыкли к тому, что новости, скорее, приводят в ужас. Я как консервативный человек считаю, что журналистика создана для того, чтобы продлевать человеку жизнь, а не губить ее», — сказал Бабурин.

Как утверждает политик, в стране нужно создать условия, при которых «публикация журналиста будет важнее решения прокурора».

«Многие из старшего поколения знают, что если журналист что-то опубликовал, то кто-то должен сесть. Это может быть человек, о котором идет речь в материале, или посадят журналиста, оклеветавшего ни в чем не повинного. Сегодня у нас нет такой реакции на правду, но нет и привычки радоваться. Я благодарен организаторам конкурса за то, что они поддерживают журналистов, которые пишут хорошие новости», — подчеркнул он.

Бабурин пожелал победителям конкурса, чтобы они «не уставали радовать» читателей своими работами. Некоторые люди, полагает он, любят фильмы ужасов и «жить ужасно», но это ненормально.

«Только светлое дает надежду, а хорошие новости укрепляют ее в обществе», — выразил мнение он.

В числе приглашенных гостей мероприятия были политики, среди которых депутат Госдумы Сергей Вострецов. Вначале он поблагодарил Медиагруппу «Патриот» за объективное освещение всех событий, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию. Парламентарий подчеркнул, что высокий процент явки населения — это показатель «труда», который провели журналисты издания.

«Отдельно хочется поблагодарить ФАН, который находит СМИ, приносящие в наше информационное пространство нечто светлое и доброе. Труд небольших СМИ, может быть, на федеральном уровне не очень заметен. Однако из региональных новостей складывается большой объем наиболее яркой информации. Вы выявляете самые значимые события и, как Прометей, несете свет в массы», — отметил депутат.

Вострецов выразил надежду, что конкурс будет продолжаться десятилетиями. За это время Медиагруппа «Патриот» должна обрасти еще более крепкой командой, сказал парламентарий.

«Это у Европы счастье позади, а у России оно впереди. Нас ждет светлое и достойное будущее. [Владимир] Путин всегда подчеркивал, что Россия выступает на стороне добра и несет хорошие новости. Тот факт, что их становится больше, не может не радовать. В добрый путь», — заключил выступление депутат.

Отметился своим поздравлением к победителям конкурса член нижней палаты парламента Виталий Милонов. В первую очередь, он пожелал им лучшей судьбы, чем та, что была у героя древнегреческих мифов Прометея.

«Это стало символом, что в стенах Медиагруппы «Патриот» проходят все знаковые и интересные события. Я очень рад, что за достаточно короткий срок она смогла обрасти мускулами и зубами. Мы очень ждали появления подлинно независимой и объективной Медиагруппы в России, и это произошло», — сказал Милонов.

Парламентарий напомнил, что еще некоторое время назад практически невозможно было получить объективную информацию, так как она все время искажалась. По словам Милонова, иногда даже было сложно понять, где написана правда.

«Общаясь с корреспондентами Медиагруппы «Патриот», ты понимаешь, что излагаемая позиция всегда доходит до людей. Это и есть правильные и честные новости. Конечно, они не всегда бывают приятными и вызывают на лице кого-либо улыбку. Однако благо новостей в их беспристрастности, объективности и оперативности, — подчеркивает парламентарий. — Если вы честные журналисты и не идете на поводу у либералов или их «модных трендов», то люди будут обращать внимание на вашу информацию».

Ломать стереотипы о новостях

В свою очередь, народный артист и дрессировщик России Эдгард Запашный заметил, что очень многие СМИ не стремятся освещать позитивные события. В частности, он привел пример, что недавно в его цирке родился морской лев — сивуч, который внесен в Красную книгу. Однако ни одно издание не написало об этом. Дрессировщик заверил, что если бы кто-то из акробатов упал в его цирке, то все журналисты приехали бы за подробностями:

«Я приехал сюда с большим удовольствием, потому что Медиагруппа «Патриот» делает то, что другие не хотят. На протяжении трех лет убедился, что это в ней работают те люди, которые пытаются изменить информационное пространство. Они настроены на то, чтобы наша жизнь стала интересней, разнообразней и добрее. Если мы из регионов не будем показывать, что такое Россия, то нам будут очень часто навязывать мнения о том, как жить».

Запашный утверждает, что некоторые СМИ делают негативные новости в погоне за рейтингом. Однако дрессировщик не согласен с такой позицией.

«Навязанный стереотип о том, что плохие новости дают рейтинг, нужно ломать. Только вы (победители конкурса. — Прим. ФАН) на это способны. Если вы сможете это сделать, то это будет лучшее достижение не только ФАН, но и каждого из вас. Нормальные адекватные люди будут вам благодарны, потому что это очень тяжело. Я призываю вас не опускать руки, потому что вам часто будут указывать, что эти новости никому не нужны и не дают рейтинга. В ответ нужно улыбаться», — добавил артист.

Заслуженный художник России Никас Сафронов отметил, что хорошие новости — это всегда позитив. По его словам, люди должны знать, что у них все будет хорошо, несмотря на какую-либо сложную ситуацию.

«Про аварии и потопы все СМИ сообщают, а про рождение морского льва у Запашного никто не написал. Такое событие в цирках и зоопарках очень редкое. Обычно его освещают все СМИ мира, — говорит Сафронов. — Поэтому я очень рад, что сейчас есть хорошие новости. Сюда пришли достойные люди, а это значит вы (Медиагруппа «Патриот». — Прим. ФАН) делаете правильные вещи».

Художник подчеркнул, что поздравляет Медиагруппу «Патриот» с «правильным позитивным движением» в изменении информационной повестки.

«Наши сердца открыты. Мы будем вместе позитивно двигаться и менять концепцию нынешних СМИ», — заверил Сафронов.

Хорошие новости являются прекрасным образцом для формирования поведения наших детей, считает директор авторского центра «Мир семьи» и зампред Совета по правам человека Ирина Киркора.

«Когда мы смотрим ТВ или любую новостную передачу, то мы думаем, что дети будут хотеть стать похожими на героев репортажа», — сказала гость мероприятия.

Она напомнила, что во время пандемии все люди сидели по домам. По словам Киркоры, в этот период у многих жителей страны было «тягостное состояние».