Мать Карпович резко ответила на слухи о романе дочери с Прилучным

Москва, 17 июля. Мать Мирославы Карпович Лариса отказалась знакомиться с новым возлюбленным актрисы Павлом Прилучным. Женщина убеждена, что совместный отпуск не означает романтические отношения.

Лариса сообщила, что дочь не рассказывала ей о романе со звездой «Мажора», а совместная поездка в Крым не означает, что между артистами пробежала искра.

«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери, — эмоционально сказала Карпович в беседе с изданием «СтарХит». — Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь».

Мать звезды «Папиных дочек» негодует из-за прикованного к дочери внимания. Она указала, что знаменитые артисты отдыхали в одной компании.

Родительница 34-летней артистки с досадой отметила, что «кому-то очень хочется сделать больно родителям», поэтому распространяет слухи о ее дочери.

Сообщения о романе Карпович и Прилучного появились после поездки артистов в Крым. Там актер вместе с детьми от Агаты Муцениеце весело проводили время в компании «папиной дочки».

На звезду сцены в социальных сетях обрушились с критикой. Поклонники пары Прилучный-Муцениеце не могут смириться с расставанием звезд и попросили артиста не причинять бывшей супруге боль.