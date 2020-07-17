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Минздрав РФ предложил восстановить международное авиасообщение

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Минздрав РФ предложил восстановить международное авиасообщение

Екатеринбург, 17 июля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил восстановить международное авиасообщение, но с сохранением некоторых ограничений для профилактики коронавируса.

«Любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», — подчеркнул министр во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта из-за пандемии коронавируса. Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года. Затем вирус стремительно распространился по миру, поэтому страны вынуждены были закрыть границы.

Минздрав РФ предложил восстановить международное авиасообщение

В целом, с начала пандемии в мире выявили свыше 13 миллионов случаев COVID-19 и зафиксировали около 590 тысяч летальных исходов. На Россию приходится порядка 759 тысяч случаев COVID-19.

В России с 15 июля отменили обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну. Всем, кто въезжает на территорию РФ, необходимо иметь данные об отрицательном результате теста на коронавирус. Если документа нет, на прохождение теста выделяют три дня.

Минздрав РФ предложил восстановить международное авиасообщение

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Источник: ТАСС
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