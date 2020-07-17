Медведчук призвал Зеленского выбрать между Украиной и Западом

Киев, 17 июля. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского определиться, чьи интересы он защищает — своей страны или Запада.

По словам Медведчука, украинцы стали заложниками социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств людей, которые прикрываются национал-патриотическими лозунгами. Политик отметил, что «спекулянты и жулики» грабят Украину под видом реформ.

Медведчук считает, что страна теряет независимость и суверенитет. Он назвал заключенный с Международным валютным фондом (МВФ) меморандум «заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления страной». Политик призвал Зеленского определиться, кто он ― глава колониальной администрации или президент суверенного государства.

«Настало время решить, господин президент, с кем вы и чьи интересы защищаете – интересы страны и украинского народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов, которые на ваших глазах уничтожают нашу страну», — говорится в письме Медведчука Зеленскому.

Политик также напомнил президенту Украины об обещаниях защитить права и свободы украинцев. Медведчук призвал Зеленского избавить украинцев от «беспредела и грабежа» и сохранить суверенитет государства.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм конституции страны. По его словам, власть нарушает статью 1, определяющую Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство.