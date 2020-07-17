Экономист предсказал серьезное укрепление рубля весной 2021 года

Укрепление позиций рубля будет зависеть от политических событий в странах Запада, в первую очередь в Соединенных Штатах. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил кандидат экономических наук, управляющий партнер компании «Лавник и Партнеры» Роман Лавник.

Рубль слабеет

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс европейской валюты к 12.01 по Москве торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая текущего года. Также вырос курс доллара (на 0,5% ― до 71,89 рубля).

Рубль начал слабеть по отношению к доллару и евро из-за снижения нефтяных котировок. Так, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE с поставками в сентябре снизилась до 42,96 долларов за баррель.

Когда ждать укрепления рубля

Как отметил Роман Лавник, мы стали очевидцами очередного значительного снижения курса рубля по отношению к евро.

«Естественно, возникает вопрос о том, стоит ли ждать укрепления позиций отечественной валюты? Как мы знаем, ситуация на валютном рынке в данный момент является нестабильной. Она тесно связана с двумя факторами — экономическим спадом из-за пандемии и обвалом цен на нефть. В связи с этим возможность повышения курса рубля и его стабилизации также будет зависеть от следующих факторов. Необходимо постепенное повышение цен на нефть, что станет возможным лишь в процессе постепенного восстановления экономик стран мира и их выхода на допандемийный уровень», — пояснил Роман Лавник.

По мнению экономиста, укрепление позиций рубля также будет зависеть от политических событий в странах Запада, в первую очередь в США. Сейчас доллар снижается относительно евро, что является в Соединенных Штатах прямым следствием политической нестабильности, вызванной волнениями афроамериканского населения, предстоящими президентскими выборами и экономическими причинами. Что же касается Европы, то в ЕС, наоборот, наблюдается определенная стабилизация, оказывающая влияние и на курс евро.

«Положение рубля должно стабилизироваться к концу 2020 года, когда будут постепенно преодолены негативные последствия пандемии для российской экономики. Произойдет восстановление экономических связей России с другими странами, а также постепенно выйдет на нормальный уровень спрос на нефть и нефтепродукты. Когда стоимость нефти будет составлять не менее 50 долларов за баррель, тогда и можно будет говорить о постепенном переходе к укреплению национальной валюты», — добавил Роман Лавник.

По мнению экономиста, к весне 2021 года может произойти постепенное укрепление российской валюты до курса 68 рублей за доллар. Затем, если не произойдут какие-либо новые негативные события, доллар продолжит снижаться по отношению к рублю в диапазоне 67-62 рубля.

Ранее японский финансист Юсукэ Оцубо рассказал об удивительной стабильности российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Он считает, что «корона-шок» стал для России не таким уж и страшным.