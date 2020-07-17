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Доктор объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

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Доктор объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

Москва, 17 июля. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, как пережить перепады температур метеозависимым людям.

По словам специалиста, обязательно нужно снизить физическую и эмоциональную нагрузку, а также нормализовать режим сна.

«Большинство людей не соблюдает режим труда, отдыха и сна, и из-за этого адаптационное вещество — мелатонин — не вырабатывается в достаточном количестве», — цитирует доктора телеканал «360».

Врач предупредил, что пренебрежение отдыхом может обернуться для организма нарушением регуляции сосудов. При повышенной метеочувствительности, по его словам, есть риск развития инфарктов и инсультов. Произойти они могут как раз во время перепадов температур и атмосферного давления.

Доктор объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил россиян об аномальной жаре во второй половине лета. На курортах синоптики прогнозируют продолжительный бархатный сезон — вплоть до начала октября.

А врач-терапевт Ирина Ярцева напомнила о вреде кофе в жаркую погоду. Дело в том, что употребление ароматного напитка ускоряет выведение жидкости из организма. Врач посоветовала до или после приема кофе выпить стакан воды.

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Источник: Телеканал «360»
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