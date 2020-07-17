Доктор объяснил, как метеозависимым людям пережить перепады температур

Москва, 17 июля. Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, как пережить перепады температур метеозависимым людям.

По словам специалиста, обязательно нужно снизить физическую и эмоциональную нагрузку, а также нормализовать режим сна.

«Большинство людей не соблюдает режим труда, отдыха и сна, и из-за этого адаптационное вещество — мелатонин — не вырабатывается в достаточном количестве», — цитирует доктора телеканал «360».

Врач предупредил, что пренебрежение отдыхом может обернуться для организма нарушением регуляции сосудов. При повышенной метеочувствительности, по его словам, есть риск развития инфарктов и инсультов. Произойти они могут как раз во время перепадов температур и атмосферного давления.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил россиян об аномальной жаре во второй половине лета. На курортах синоптики прогнозируют продолжительный бархатный сезон — вплоть до начала октября.

А врач-терапевт Ирина Ярцева напомнила о вреде кофе в жаркую погоду. Дело в том, что употребление ароматного напитка ускоряет выведение жидкости из организма. Врач посоветовала до или после приема кофе выпить стакан воды.