В Харькове возмущены действиями СБУ, задержавшей ветеранов за медали Победы

Киев, 17 июля. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на границе с Россией заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяли у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик.

По его словам, вместе с Исаевым и дочкой танкового конструктора Михаила Кошкина возвращались на родину несколько ветеранов Великой Отечественной войны, которые отправились в Белгородскую область на 77-летнююю годовщину сражения под Прохоровкой. СБУ провела обыск и нашла у них медали в честь 75-летия Победы, которые предназначались для ветеранов из Харькова.

«Маразм крепчает! Эти сотрудники СБУ не защитой безопасности государства занимаются, а развлекают публику в «95-м квартале», — сказал Лесик в интервью Новостному агентству «Харьков».

Он был возмущен абсурдными действиями СБУ, которая обвинила ветеранов в распространении запрещенной символики. Это, как считает Лесик, еще одно действие в копилке издевательств над ветеранами на Украине. Он напомнил, что в стране ветераны были проигнорированы украинским руководством, в то время как в России каждому ветерану Великой Отечественной войны направили по 75 тысяч рублей.