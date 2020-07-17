Врач рассказал, влияют ли кондиционеры на распространение коронавируса

Санкт-Петербург, 17 июля. Влияние кондиционера на распространение коронавируса не доказано, однако в истории были примеры, когда системы климат-контроля способствовали расширению зоны пневмонических заболеваний. Об этом рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.

Он принял участие в программе «Утро в Петербурге». Ее ведущие сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала: COVID-19 может распространяться через зависающие в воздухе микроскопические капли. Они также рассказали, что в связи с этим британские исследователи начали говорить о том, что кондиционеры в этом случае могут способствовать распространению таких частиц.

Однако Шеляпин уверен, что это не так.

«Проведенные исследования изучают, скорее, системы вентиляции, нежели конкретно кондиционеры. Нет каких-то доказательств, чтобы сам по себе кондиционер способствовал накоплению и размножению вируса, это невозможно», — заверил медик в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, в случае с новой коронавирусной инфекцией речь идет именно о системах вентиляции, поскольку возбудители вируса могут перемещаться благодаря им, но не кондиционерам.

Шеляпин рассказал, что существует целая отрасль — аэробиология, которая занимается изучением перемещения возбудителя в воздушной среде. В 2002-2003 годах специалисты изучали вспышку подобного коронавирусу тяжелого респираторного синдрома в Гонконге и математически моделировали потоки воздуха. Тогда они выяснили, что инфекция передавалась даже в соседние дома, находившиеся на расстоянии 60 метров.

Кондиционеры стали виновниками вспышки подобного пневмонии заболевания — легионеллеза — в 1976 году. Но в случае с COVID-19 они не представляют опасности.

Чтобы избежать вируса, врач рекомендовал обеспечивать регулярный приток свежего воздуха в помещение с помощью открытых окон. По его словам, обычное проветривание является надежной профилактикой.