Донбасс сегодня: украинский солдат перешел в ДНР, мирные жители изгнали ВСУ из села

Донбасс, 17 июля. В ДНР ранены мирные жители. Бойцы Донецка провели операцию по выводу солдата ВСУ на свою территорию. Местные жители изгоняют украинскую армию из населенных пунктов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки населенные пункты Донецкой Народной Республики на Горловском и Донецком направлениях подверглись пяти обстрелам со стороны регулярных войск Киева. Применялось стрелковое оружие, гранатометы, минометы и зенитные установки. В ходе ударов по Донецку осколочные ранения получили двое мирных жителей, которые во время прилетов украинских снарядов находились рядом со своими домами.

В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН рассказали, что следователи возбудили два уголовных дела в отношении командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Луценко по статье «Теракт».

Разведка Народной милиции ДНР выявила размещение военной техники украинской армии в жилых районах сел Клиновое и Григоровка Донецкой области. На территории приусадебных участков силовики 35-й и 53-й бригад спрятали бронетранспортеры и танк. Кроме того, за сутки зафиксированы очередные небоевые потери среди личного состава «сильнейшей армии континента» — один солдат погиб, двое получили ранения.

Солдат ВСУ перешел на сторону ДНР

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали о переходе на территорию республики украинского военного. Он служил в одной из бригад, входящих в состав оперативно-тактической группировки «Восток». Мероприятия по переходу осуществлялись совместными усилиями народной милиции и других силовых структур республики.

Мирные жители изгоняют ВСУ со своих дворов

В Народной милиции ЛНР сообщили, что во дворах жилых домов на территории, подконтрольной украинским войскам, размещается военная техника, а в жилых помещениях местных граждан расквартирован личный состав ВСУ. К примеру, в поселке Мироновский силовики 24-й механизированной бригады ВСУ самовольно заняли частные жилые дома, расположив в них 25 человек. Кроме того, во дворах жилого сектора размещены три бронетранспортера.

В частном секторе Попасной зафиксировано расположение бронеавтомобиля «Козак-2», который принадлежит 30-й механизированной бригаде. Местное население отмечает, что личный состав бригады использует автомобиль для поездок за продуктами. Вылазки осуществляются в любое время суток на большой скорости, при этом не соблюдаются правила дорожного движения.

А жители села Новозвановка решили не терпеть произвол украинских военных и потребовали вывести военную технику за пределы их населенного пункта. Граждане написали жалобу главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю. Копия обращения направлена в Попаснянский районный совет.

На официальное обращение сельчан толкнул известный факт наезда военного автомобиля силовиков 30-й бригады на остановку, где ожидали автобуса три пенсионера. По результатам обращения разведка ЛНР зафиксировала перемещение трех боевых машин пехоты и одного бронеавтомобиля за пределы жилого сектора Новозвановки в ночное время суток. Таким образом, жители района отстояли свои интересы, по сути, изгнав военных из дворов.

В ВСУ выявлены нарушения при сохранности гостайны

Штабная комиссия северной оперативно-тактической группировки проверила порядок учета и хранения сведений, имеющих секретный характер в 30-й механизированной бригаде ВСУ, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения.

К примеру, офицер отделения защиты информации отправлял служебные документы с помощью обычной электронной почты и с помощью интернет-мессенджеров. При этом телефон подключался к компьютеру, обозначенному как секретный. В подвальном помещении штаба бригады валялась сумка, заполненная документами, подлежащими уничтожению. Указанные документы проходили в книге учета как уже уничтоженные в установленном порядке.

Заместитель командира батальона материально-технического обеспечения бригады хранил в памяти своего телефона фотографии выхода техники из парка и план-график работы во время объявления высшей степени боеготовности. По результатам работы комиссии допуска к гостайне лишены три офицера, по недостаткам в их работе ведется служебное расследование.