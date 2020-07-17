В Подмосковье жестоко убили редкую кошку за миллион рублей

Москва, 17 июля. Неизвестные жестоко убили редкую кошку породы каракет в подмосковном элитном поселке. Хозяева питомца подозревают в расправе над экзотическим животным приезжих строителей.

Инцидент произошел несколько дней назад в поселке, который находится вблизи Минского шоссе. Именно здесь проживают супруги Юлия и Егор. Сын пары в свое время очень просил купить ему каракета (метис каракала и домашней кошки). Родители не смогли отказать ребенку и приобрели редкое животное, хотя стоил котенок миллион рублей. Кошке, которую полюбила вся семья, дали кличку Джулия.

Питомца регулярно выпускали погулять на улицу, а за перемещениями кошки хозяева следили по GPS-трекеру. Однако несколько дней назад Джулия не вернулась с прогулки.

«Утром мы не нашли ее в доме, я вышла на участок, там ее тоже не было, тогда я решила проверить трекер в приложении», — рассказала Юлия.

Маячок показал, что кошка находится на соседнем участке, где строится коттедж. Самое странное, что животное не двигалось с часу ночи. На участке находились рабочие. Юлия обратилась к ним за помощью, однако мужчины сказали, что не видели кошку. Тогда хозяйка животного сообщила, что у нее есть данные трекера, и попросила осмотреть участок.

Женщина пошла за мужем и сыном и сообщила о пропаже в охрану поселка. За это время датчик перемещений Джулии пропал из приложения. Семья осмотрела участок, но животное отыскать не удалось. Затем хозяева кошки обыскали участок повторно вместе с охраной поселка.

«Когда мы вернулись во второй раз на этот участок, но уже с охраной, и продолжили искать, мой ребенок внезапно увидел тело нашей кошки на лужайке. Естественно, он был в ужасе», — поделилась Юлия с KP.RU.

По словам женщины, маячок будто специально закопали под елью в десяти метрах от тела Джулии. Когда трекер откопали, он снова начал подавать сигнал.

Тело питомца отвезли на экспертизу. Ветеринар сделал вывод, что кошка погибла от рук человека. По словам эксперта, Джулия не могла получить травмы от удара автомобилем или в результате нападения собак.

Семья вызвала полицейских, которые решили проверить строителей. Рабочие отрицали свою причастность к смерти питомца. Однако правоохранителям все же кажется, что кто-то из строителей мог случайно убить Джулию, приняв экзотическую кошку за дикое животное. По другой версии, с каракетом жестоко расправились ради забавы. Кроме того, дорогостоящего питомца могли похитить ради выкупа.

Прораб строителей отрицает все обвинения в адрес своих подчиненных.

«Там никакого убийства не было. Это все собаки бездомные. <…> Собаки никогда котов не прокусывают, они их душат, это все знают», — заявил мужчина.

По словам прораба, хозяева кошки наговаривают на него, чтобы получить деньги. Однако полицию все же наводят на сомнения обстоятельства, при которых был найден труп животного.