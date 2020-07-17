«Заблудившаяся» на саммите ЕС Меркель попала на видео

Брюссель, 17 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно «заблудилась» во время саммита Евросоюза. Видео, на кадрах которого запечатлено смятение политика, попало в Сеть.

На ролике, опубликованном журналистом Дмитрием Смирновым, видно, как Меркель неожиданно остановилась посреди коридора, стала неуверенно топтаться на месте и испуганно заглядывать за угол, словно боясь нападения.

«Что там, за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — пошутил Смирнов в Twitter.

«Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС pic.twitter.com/S6cldWrxSj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2020

Пользователи Сети принялись гадать, что могло спровоцировать такую реакцию у канцлера.

«Просто ей показалось, что она услышала голоса [Владимира] Зеленского и [Петра] Порошенко (нынешний и бывший президенты Украины. — Прим. ФАН)», — предположил комментатор Николай Колпаков.

Как передает «Царьград», ранее в Интернете опубликовали видео, на котором министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер запаниковала из-за отсутствия у нее медицинской маски во время празднования Дня взятия Бастилии.

К слову, Меркель недавно впервые после начала пандемии коронавируса появилась на публике в маске. Политика обвиняли в лицемерии из-за пренебрежения средством индивидуальной защиты.