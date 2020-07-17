Глава ассоциации преподавателей химии России прокомментировала скандал вокруг ЕГЭ-2020

Москва, 17 июля. Родители и выпускники надеялись на послабление экзаменационной программы ЕГЭ из-за пандемии коронавируса на завершающем этапе учебного года — так глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина прокомментировала Федеральному агентству новостей требование признать результаты ЕГЭ по химии недействительными.

По ее мнению, задания на экзамене в этом году не выходили за рамки школьной программы, но требовали понимания предмета, а не просто заученных алгоритмов решения задач.

«Задания в этом году не отличались от прошлогодних кардинально, но КИМ совершенствуется, и в этом году решение задач по химии требовало ее глубокого понимания, а не натасканных алгоритмов, — объясняет главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина. — Многие учителя продолжали работать с учениками по подобию прошлых лет, привыкнув к тому, что на сложные вопросы можно «натаскать». Кроме того, ученики и родители, возможно, надеялись на послабление экзаменационной программы в связи с пандемией».

Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии отметила, что на проведение экзамена остро реагируют не только выпускники, но и сами учителя: педагоги считают, что не отработали подготовку к ЕГЭ в этом году.

«Важно понимать, что результаты ЕГЭ по химии в этом году не будут отражать работу учителей, — говорит собеседница ФАН. — Они отразят скорее ситуацию с преподаванием химии в школах, на которое выделено два часа в неделю. Чтобы получить 100 балов, надо изучать химию пять часов в неделю, учить ее дополнительно с репетитором или в специализированном классе. Да, химия в школах дается недостаточно — я под этим подписываюсь. Химия — сложный предмет, системный, для глубокого понимания ее надо изучать с первого по последний урок программы. В прошлые годы у нас росло количество «стобалльников» по химии, но это не было связано с качеством преподавания в школах, это не отражало реальный уровень школьных знаний. Но и результаты меньше 100 баллов не означают, что все плохо. Это не то, от чего надо плакать и писать петиции».

Добавим, в Рособрнадзоре, комментируя просьбы общественности пересмотреть результаты экзамена, заявили, что задания высокого уровня сложности рассчитаны на участников, изучавших предмет на профильном уровне, и строятся исключительно на материале школьного курса химии соответствующего уровня.

По словам организаторов ЕГЭ, задания высокого уровня сложности в варианте госэкзамена этого года отличались от более простых заданий тем, что требуют умения проанализировать информацию, выстроить логические рассуждения и применить знания в заданном контексте. В ведомстве добавили, что не сомневаются в высоких баллах выпускников, которые хорошо готовились к экзамену, и напомнили, что для набора баллов, достаточных для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно.