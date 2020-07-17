Обновленные «Гималаи» для Су-57 способны «обезоружить» американские F-35 и F-22

Москва, 17 июля. Уже в 2020 году на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России поступят первые отечественные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Они оснащены множеством различных комплексов и систем, предназначенных для завоевания превосходства в воздухе и проведения боевых операций различного класса.

Одной из самых уникальных технологий, которые получит в Су-57, является комплекс радиоэлектронной борьбы «Гималаи». Он способен «обезоружить» хваленые американские военные истребители F-35 и F-22 и свести к минимуму действие их так называемой «стелс»-технологии.

Российские инженеры смогли не просто интегрировать комплекс РЭБ в истребитель, но и разместить его практически по всей площади фюзеляжа и крыльев. Это позволяет наводить помехи противникам и защищать самолет от ракет с головками самонаведения фактически во всех ракурсах и проекциях. Система дезориентирует снаряды, подлетающие к Су-57, и выводит их из строя.

«При встрече с этой боевой машиной американские F-35 и F-22 попросту «потеряют нюх»: «Гималаи» превосходит дальность пуска ракет класса «воздух-воздух» по радиусу эффективного применения, а значит, пущенная по Су-57 ракета противника будет дезориентирована в пространстве» — объясняют журналисты.

Кроме того, новейшая РЭБ может наводить помехи и на другие летательные аппараты различного назначения и класса, позволяя Су-57 быть невидимым для вооруженных систем противника.

Ранее журналисты британского издания Daily Express рассказали о штурмовиках Су-25. Они заметили, что новая версия российского «летающего танка» обладает широким спектром ведения боевых действий и подходит для «третьей мировой войны».