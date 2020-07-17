Манукян оценил эффект от вояжа Киркорова к Лукашенко на «Славянский базар»

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян проанализировал эффект от вояжа певца и продюсера Филиппа Киркорова в Белоруссию, где уже в 29 раз стартовал фестиваль «Славянский базар». По мнению Манукяна, Киркоров, взяв на себя роль хедлайнера фестиваля, подал важный сигнал всему российскому шоу-бизнесу.

Филипп «Феникс» Киркоров. Колонка Вадима Манукяна

Российский шоу-бизнес впал в глубокий и затяжной летаргический сон. Всему виной внезапно напавшая на весь мир пандемия коронавируса, которая с середины марта заставила замолчать артистов по всему миру. В условиях эпидемии артисты научились давать онлайн-концерты, но роскошь общения со зрителем вживую в последние месяцы осталась только в воспоминаниях.

Филипп Киркоров успел напомнить о себе во время эпидемии забавными роликами, один из которых (про десантника) вызвал настоящий скандал. Однако живых концертов у Филиппа уже давно не было. Не секрет, что у Киркорова большая группа, которая ездит с ним по городам и весям. И вся эта орава требует финансирования. У всех семьи, всем нужны деньги, а зарабатывать привычным ремеслом Филипп Бедросович и его коллектив все эти долгие месяцы не могли.

И вот спасительное приглашение на «Славянский базар». Именная звезда, а также награда из рук президента Белоруссии Александра Лукашенко «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

После долгой засухи концертная площадка вновь собирает артистов. Символично, что этой площадкой стал фестиваль «Славянский базар», который уже в 29 раз проводится в белорусском Витебске. В предыдущие годы немало топовых представителей российского шоу-бизнеса приезжали в этот гостеприимный город. В этот раз за весь первый эшелон российской эстрады Киркоров, по сути, отдувался в одиночку.

Как мне поведал на условиях анонимности другой заметный представитель российского шоу-бизнеса, он на этот фестиваль не поехал из-за весьма скромных гонораров, а вот Филиппа, похоже, гонорар вполне устроил. Ради своего коллектива, который простаивает уже 3,5 месяца, Киркоров рискнул выехать на выступление даже за небольшие деньги. Других артистов пугает история с коронавирусом, и, видимо, выезжать за рубеж они готовы только за весьма солидные гонорары. Однако сейчас, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Возможно, артисты по примеру Киркорова согласятся поумерить свои аппетиты ради того, чтобы окончательно не утратить связь со зрителем.

Конечно, на фестивале в гостях у Лукашенко можно было увидеть много известных российских артистов: Александра Буйнова, Олега Митяева, Инну Маликову и «Новые самоцветы», Анну Семенович, Митю Фомина, Родиона Газманова, Эдуарда Хиля-младшего, Ярослава Сумишевского, ВИА «Земляне», Алексея Глызина, Сосо Павлиашвили, Диану Гурцкую, Варвару, Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой, Игоря Саруханова, Андрея Державина, Шуру, Кая Метова и Сергея Крылова. Но все же, отдадим себе отчет, что практически все они, увы, не являются сегодня топовыми артистами страны. Разве что Лолита, Олег Газманов и Елена Ваенга близки к первому эшелону. Дмитрий Певцов и Евгений Дятлов как исполнители романсов также немного разнообразили этот фестиваль. Кстати, со стороны Украины сразу три топовых артиста приехали на «Славянский базар» — Тина Кароль, Ирина Билык и группа Kazka.

По сути, Киркоров в Витебске в одиночку реанимирует весь российский шоу-бизнес. Филипп стал той птицей Феникс, которая, восстав из пепла, снова готова своей энергией заряжать всех вокруг. Надо сказать, Киркоров на открытии фестиваля и по рядам со зрителями пройти не побоялся, и успел сменить не один наряд. Словом, 16 июля мы увидели все того же старого доброго Киркорова, который соскучился по своим зрителям.

Что касается других артистов российского шоу-бизнеса, хочу им сказать, что время высоких гонораров, скорее всего, позади. Мир учится жить в эпоху после коронавируса. Сейчас придется, засучив рукава, соглашаться на любые предложения ради сохранения коллектива.

Мне очень импонирует поступок Киркорова. Он показал, что панически бояться коронавируса не стоит. Конечно, важно соблюдать меры, которые предписывают врачи, но сейчас не время запираться в четырех стенах. Артистам пора искать любую возможность дарить себя зрителю. Уже с 1 августа в Москве откроются концертные площадки и театры. Зрители ждут артистов, пусть даже на социальной дистанции.

Как сказал Киркоров на пресс-конференции в Витебске, даже Евровидение дрогнуло. Однако Европа закрылась раньше, и сегодня у них там чуть ли не вторая волна пришла, а в США и Бразилии и вовсе настоящая катастрофа.

Меры, которые были приняты в России, доказали свою эффективность, и сегодня именно мы можем стать маяком, на который будет ориентироваться мир после пандемии. А шоу-бизнес сегодня имеет шансы превратиться в настоящую визитную карточку страны. Не упустите свой шанс, господа артисты! Берите пример с Киркорова!